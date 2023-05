Inti Illimani e Giulio Wilson in concerto ai Giardini Luzzati con l'Agua World Tour 2023

Inti Illimani e Giulio Wilson in concerto ai Giardini Luzzati venerdì 12 maggio, ingresso libero a partire dalle ore 18. La band cilena e il cantautore fiorentino presentano dal vivo il disco di inediti “Agua”, il disco di inediti pubblicato il 28 aprile realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago. Parte degli incassi del progetto sarà destinata alla piantagione di alberi nella foresta amazzonica.

I temi preponderanti dell’album sono le nuove responsabilità dell’uomo di fronte a scelte ambientali radicali e necessarie, oggi inevitabili, senza moralismi ma buoni esempi. Questi i titoli dei brani che compongono la tracklist di AGUA: Querer (Volere); Lluvia (Piovere); Somos (Sono); Humedales (Zone umide); Vale la pena; Sostenibile; Chile Es Un Camino (Cile è un cammino); Occhi feat. Ana Belén; Raiz; Mi Otro Yo (L’altro io); Los Ojos De La Piel (Gli occhi della pelle); Revuelta (Rivolta). Nel disco la traccia Occhi è affidata alla splendida voce e interpretazione di Ana Belèn, cantante e attrice spagnola.

Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson si incontrano, si trovano e cantano, infatti, le problematiche dell’attualità (dagli sconvolgenti cambiamenti climatici al recupero dei valori umani) senza toni nostalgici ma di speranza, per trovare e scegliere strade diverse per il bene del mondo: modi e forme di solidarietà per il progresso sociale e la salvaguardia ambientale, per recuperare la misura delle cose.

AGUA è un album di pura “concezione artigiana”, con gli strumenti tipici della musica andina a far colore - come la zampogna, la quechua, charango boliviano degli Inti-Illimani, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano – e con la chitarra e il pianoforte di Giulio Wilson; non sono contemplati suoni elettronici, plug-in, effetti computeristici.

Giulio Wilson, cantautore ed enologo, paroliere eclettico e musicista, interpreta i canoni della canzone popolare e d’autore componendo brani di una raffinata ricercatezza stilistica e originalità. Viaggia su un doppio binario: tra le colline delle Cerbaie sulla Via Francigena, tra Pisa e Firenze, immerso nelle stagioni del vino, tra i grappoli di ettari ed ettari di antichi vigneti dimenticati e recuperati, ristrutturati e convertiti in agricoltura biologica. Coltiva con 14 anziani contadini una sorta di “banca della memoria”, per evitare che la sapienza antica svanisca per sempre. E viaggia sui palchi, nei teatri d’Italia, con le sue canzoni che spolverano racconti dimenticati. Ha collaborato non solo con gli Inti-Illimani, ma con molti artisti, tra cui Vinicio Capossela, Roberto Piumini, Bobby Solo, Roy Paci, con I musici di Francesco Guccini.

Apprezzati in tutto il mondo, gli Inti-Illimani, ambasciatori di pace e di libertà, hanno sempre cantato nella loro carriera la resistenza contro ogni forma di violenza e di guerra. Suonano nella formazione attuale: Jorge Coulon, Marcelo Coulon, Christían González, David Azán, Camilo Lema, Daniel Cantillana, César Jara ed Efrén Viera.

Nel 1967 erano giovani studenti di Ingegneria, con le idee chiare, la voglia di cantare e gridare forte il loro impegno civile contro le lotte di classe, in difesa della democrazia e del progresso. Quello stesso anno debuttarono in pubblico: durante la festa nazionale della Bolivia si presentarono sul palco sei ragazzi come Inti-Illimani, nome composto che proviene del quechua Inti e del aymara Illimani e significa "Sole di una montagna nelle vicinanze di La Paz, Bolivia". Il loro legame con l’Italia è forte: nel 1973 il gruppo si trovava per la prima tournée in Europa; fu costretto a un esilio forzato dopo il golpe di Augusto Pinochet. In Italia venne loro riconosciuto il diritto all’asilo politico, dal 1973 al 1988. 15 anni, in cui sono cresciuti osservando il mondo dall’Italia. A partire dagli anni ‘80 la loro carriera si e? distinta per i tanti successi, raggiungendo i primi posti della classifica italiana e collezionando innumerevoli dischi d’Oro e Platino. Inti-Illimani vanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, con presentazioni e concerti in piu? di 58 paesi. La band ha condiviso il palco e suonato con artisti di grandissima importanza come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, John Williams, Paco Pen?a, Mercedes Sosa, Silvio Rodri?guez, Milton Nascimento, Danielle Silvestre, Lucio Dalla, Pablo Milane?s, Francesca Gagnon, Arja Saijonmaa, Holly Near, Joan Baez, Marta Go?mez, Isabel Parra, Georgina Hassan, Vi?ctor Heredia, tra gli altri, suonando nei più rinomati palchi di tutto il mondo.