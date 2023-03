L'inconfondibile elettro rock degli Humana al Crazy Bull Café

Dopo una prima tappa romana, il tour primaverile degli Humana arriva a Genova con il suo inconfondibile sound rock elettronico. La band, nata dall’incontro tra Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani (produzione, registrazione, musiche e arrangiamenti), come prima data si esibirà al Crazy Bull nella serata di venerdì 24 marzo.

L’evento sarà un incredibile viaggio nel mondo del rock, in tutte le sue sfumature, dagli anni ’70 a oggi. Il concerto del 24 marzo al Crazy Bull di Genova vedrà gli Humana raccontarsi, dalle origini fino alle contaminazioni musicali odierne, attraverso la musica delle icone che hanno influenzato e ispirato la band.

Il gruppo, tra i più apprezzati nel panorama elettro pop italiano, infatti, oltre a proporre le hit dei primi due album e gli inediti del loro terzo disco “Un altro giorno”, realizzerà cover di rock band storiche, per una serata unica per gli amanti del genere. Oltre ai brani che ne hanno decretato il successo, gli Humana si esibiranno in un vero e proprio revival musicale che, partendo dagli anni '70-'80 con il punk dei Sex Pistols e dei Ramones, andrà a toccare sonorità più elettroniche, dai Bluvertigo ai Depeche Mode, fino ad arrivare al grunge dei primi anni '90 e al rock del nuovo millennio.

Arricchirà il live un omaggio speciale a Chester Bennington, leader dei Linkin Park, cui seguirà il Dj Set “Rock Party” con puro rock da ballare. La partecipazione al concerto è gratuita: tutti coloro che si iscriveranno per tempo, compilando il modulo on line, potranno accedere all’evento.