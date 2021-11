Henry Carpaneto Organ Trio: il concerto al Casa Mia di Genova

Prezzo non disponibile

Il 27 novembre al Casa Mia arriva il pianista ligure all’hammond accompagnato da Marcello Borsano e Dany Franchi.

Henry Carpaneto Organ Trio è un vero e proprio omaggio all’Hammond, che dagli anni ’50 in poi è diventato strumento-chiave nel panorama musicale grazie a nomi illustri quali Jimmy Smith, Jack MCDuff, ecc. Il pianista ligure Henry Carpaneto si esibirà con il suo hammond il 26 novembre al Casa Mia Club di Genova, con due ottimi “compagni di viaggio”: Marcello Borsano alla batteria e Dany Franchi alla chitarra elettrica. Franchi è uno dei talenti più interessanti nel panorama Blues internazionale, ha all’attivo tre dischi, due prodotti negli USA e nel 2016 viene scelto per partecipare all’International Blues Challenge Memphis; nello stesso anno è l’unico italiano ad esibirsi al “Dallas International Guitar Festival” in Texas.

?Un trio esplosivo che farà divertire e scaldare i cuori a suon di Blues, Swing, Funk e Rock & Roll.

L’evento al Casa Mia Club di Genova, in via XII Ottobre 182 r avrà inizio alle ore 21.

Obbligo prenotazione cena/spettacolo: 340.8127156.