Concerto di Halloween a Recco con Instant Quintet

“Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo”. Così lo scrittore Miguel De Cervantes riassume quanto la musica nasca in cuori sensibili, giunga a orecchi attenti ed emozioni gli animi. Con questi auspici Instant Quintet vuole proporre una Notte di Halloween alternativa con un nuovo concerto. Nulla di terribile ma tanta musica piacevole con qualche immancabile sorpresa…vista la ricorrenza! L’appuntamento è venerdì 31 ottobre 2022 alle ore 21 nella Sala Polivalente a Recco con ingresso libero. Si consiglia la prenotazione presso ProLoco Recco al numero 0185 722440 per ottenere la priorità sui posti a sedere.

Il quintetto “Instant Quintet” è composto da cinque amici che suonano assieme da molti anni; si orchestrano i brani, si compongono musiche, si prova e si riprova insieme per offrire concerti davvero originali all’affezionato pubblico. I componenti del quintetto sono:

RICCARDO CARLINI – Inizia a suonare tromba nel 1984 con il Prof. Marco Capurro. Nel 1995 si dedica anche allo studio del trombone e del flicorno baritono oltre che alla composizione di musica originale e vari arrangiamenti. Da anni fa parte di diverse ensamble musicali.

BARBARA CELSI - Inizia a suonare il saxofono contralto nel 1996, sotto la guida di Roberto Carloni. Dal 2001 si dedica anche allo studio del sassofono tenore con la prof. Simona Vaccari. Da anni fa parte di diversi gruppi musicali.

SILVIA LORENZONI - Inizia a suonare il clarinetto nel 1994 sotto la guida di Roberto Carloni. Dal 1998 si dedica anche allo studio del clarinetto basso con il quale si esibisce nei concerti. Da anni fa parte di diverse ensamble musicali.

ANDREA MELIS - Inizia lo studio della tromba nel 1987 con il Prof. Marco Capurro e prosegue gli studi presso il conservatorio N. Paganini di Genova con il Prof G. Riotti. Da anni fa parte di diversi gruppi musicali e orchestre.

FULVIO BERLINGERI - Inizia a suonare le percussioni nel 1986 con il Prof. Sergio Dagnino, prosegue gli studi con il prof. Matteo Rabolini. Da anni fa parte di diversi gruppi musicali.

Il programma spazierà da Verdi a Mascagni, da Bizet a Puccini, da Gershwin a Joplin. A completare il programma ci sono alcuni brani originali interamente composti e orchestrati ad hoc da Riccardo Carlini: in particolare sarà presentato un suo interessante inedito, scritto proprio per l’occasione.