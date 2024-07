“Concerto Grosso per i New Trolls” in una suggestiva commistione tra rock e musica barocca

Il Nervi Music Ballet Festival prosegue giovedì 4 luglio con il “Concerto Grosso per i New Trolls”: in programma brani dei Concerti 1 e 2 e brani tratti da Seven Season in una commistione tra rock e musica barocca.

Il Concerto Grosso per i New Trolls, nato dalla collaborazione con Luis Bacalov, oscar per la colonna sonora del film Il postino, è stato un esperimento rivoluzionario, che per la prima volta ha sposato una band Rock ad un’orchestra di musica classica. Il concerto grosso consisteva in epoca barocca in un quartetto di solisti in dialogo con la grande orchestra, i New Trolls si sostituirono ai solisti dando luce al primo esperimento di Rock Progressive.

Questa commistione tra rock e musica barocca trovò largo consenso tra il pubblico a tal punto che il disco vendette un milione di copie. Visto il grande successo ottenuto, Vittorio De Scalzi scrisse il Concerto Grosso 2 e 3 (Seven season) completando così una saga di grande spessore artistico.

Oggi la band, che ha accompagnato Vittorio De Scalzi per centinaia di concerti, porta il Concerto Grosso dal vivo con un’orchestra di 15 elementi diretta da Angelo Valori per omaggiare il grande Vittorio. Verranno eseguiti i brani dei Concerti 1 e 2 ed alcuni brani tratti da Seven Season. La band interpreterà inoltre i propri grandi successi, quali Una miniera, Quella carezza della sera, Aldebaran e molti altri ancora.

Info e biglietti su nervimusicballetfestival.it.