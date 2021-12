Torna il tradizionale concerto Gospel al Politeama

da € 26 a € 31 + prevendita; under 12 € 20 + prevendita

Domenica 19 dicembre alle ore 21 al teatro Politeama Genovese va in scena "J. David Bratton & Every Praise Gospel Singers" un concerto emozionante con voci straordinarie per il Natale.

Sebbene ognuno dei componenti di questo gruppo abbia esperienza di diversi stili e tipi di musica, essi restano fedeli alle proprie radici gospel offrendo melodie ariose, per un repertorio che spazia tra musica ed esecuzioni “a cappella”.

Coniugando il linguaggio universale della musica all’immensa forza spirituale delle parole e dei gesti, il Gospel diviene portatore di conforto e comprensione; attraverso una performance ricca di sentimento si genera un’atmosfera di unione e condivisione che permette il coinvolgimento e la comunione tra i musicisti e il pubblico, annullando ciascuna distinzione di provenienza o estrazione sociale.

Elemento prezioso e filo conduttore di questa formazione è naturalmente il suo direttore, J. David Bratton, musicista di indiscusso talento e carisma performativo, pluripremiato ed apprezzato a livello internazionale.