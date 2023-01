Stagione GOG, torna dopo otto anni l'acclamato Jerusalem Quartet

Lunedì 23 gennaio al Teatro Carlo Felice alle ore 20:30, si terrà il dodicesimo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto ritorna dopo ben 8 anni di assenza il Jerusalem Quartet. “Passione, precisione, calore, una miscela d'oro: tali sono i marchi di fabbrica di questo eccellente quartetto d'archi israeliano”: tale è stata l'impressione del New York Times.

Dalla fondazione dell'ensemble nel 1993 e il successivo debutto nel 1996, i quattro musicisti israeliani hanno intrapreso un percorso di crescita e maturazione che ha portato a un vasto repertorio e una straordinaria profondità espressiva, che implementa la tradizione del quartetto d'archi in un modo unico. L'ensemble ha trovato il suo nucleo in un suono caldo, pieno, umano e in un equilibrio egualitario tra voci ‘alte’ e ‘basse’. Questo approccio consente al quartetto di mantenere un sano rapporto tra l'espressione individuale e una presentazione trasparente e rispettosa dell'opera del compositore. È anche la spinta e la motivazione per il continuo perfezionamento delle interpretazioni del repertorio classico e per l'esplorazione di nuove epoche. Il Jerusalem Quartet è ospite regolare e amato dei principali palcoscenici di tutto il mondo.

Per la GOG presenteranno un programma che prevede l’esecuzione di musiche di Mendelssohn-Bartholdy, Webern e ?aikovskij.

Biglietti

I Settore € 30 – II Settore € 20 – Under 30 € 12 – Under 18 € 6

Acquistabili presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16, Galleria Mazzini 1, primo piano; con carta di credito telefonando al numero 0108698216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16; con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giovine Orchestra Genovese onlus IBAN IT70E0100501400000000018141 specificando causale ed inviando una copia della disposizione ad info@gog.it

I singoli biglietti si possono acquistare anche: online su www.gog.it – www.vivaticket.it – www.happyticket.it