Il grande pianista francese Alexandre Tharaud in concerto al Teatro Carlo Felice

Lunedì 29 gennaio al Teatro Carlo Felice, alle ore 20:30, si terrà l’undicesimo concerto della Stagione GOG. Il concerto vedrà il ritorno dopo ben 15 anni di assenza del pianista Alexandre Tharaud. Salutato dalla critica mondiale come il “nuovo” grande pianista francese, Alexandre Tharaud è in Francia un personaggio pubblico di enorme spessore, oltre ad essere considerato senza dubbio il massimo pianista vivente francese. Per dare un esempio, egli è spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive, ed ha suonato all’Eliseo alla cerimonia in ricordo delle vittime degli attentati di Parigi. Il programma prevede l’esecuzione di musiche degli autori francesi Couperin, Debussy, Satie e Ravel.

Programma

François Couperin

(Parigi, 1668 – Parigi, 1733)

Huit pièces (1713 – 1717)

Les Barricades mystérieuses

Les Calotines

Les Roseaux

Le Dodo

Le Carolin de Cythère

La Logivière

Les Ombre errantes

Passacaille

Claude Debussy

(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)

Sei Preludi da: Préludes per pianoforte Livre I L 125 (1909 – 1910)

n. 1 Danseuses de Delphes

n. 3 Le Vent dans la plaine

n. 6 Des pas sur la neige

n. 8 La Fille aux cheveux de lin

n. 10 La Cathédrale engloutie

n. 7 Ce qu’a vu le vent d’ouest

Erik Satie

(Honfleur, 1866 – Parigi, 1925)

da Trois Gymnopédies (1888)

n. 1 Lent et doloureux

Avant-dernières pensées (1915)

Idylle - Modéré, je vous prie

Aubade - Pas vite

Méditation - Un peu vif

La Diva de l’Empire (1904)

Gnossiennes n.1 (1889 – 1890)

Gnossiennes n.3 (1889 – 1890)

Gnossiennes n.4 (1891)

Je te veux (1897)

Maurice Ravel

(Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)

À la manière de Chabrier (1912)

Pavane pour une infante défunte (1899)

La Valse (trascrizione d'Alexandre Tharaud) (1919 – 1920)

Biglietti

I Settore: a partire da € 27,00

II Settore: a partire da € 18,00

Under 30: € 12,00

Under 18: € 6,00