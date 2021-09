GnuQuartet in concerto a Villa Serra con “Paganini - The Rock Album”

“Uscimmo a riveder le stelle” è il ciclo di eventi organizzati dall'Università di Genova per tornare a praticare la cultura nelle ville e nei parchi della Città. Giovedì 16 settembre, l’appuntamento è a Villa Serra di Comago alle ore 21.30 con il concerto degli GnuQuartet.



Il quartetto ligure proporrà “Paganini - The Rock Album”, dedicato alla creatività e alla figura umana e artistica di Niccolò Paganini. Un omaggio degli Gnu alla musica e alla figura umana ed artistica di Paganini, inarrivabile atleta delle quattro corde, meraviglia della natura, tenebroso personaggio pubblico che ha segnato la storia dell’800 musicale come nessun altro. I Capricci e le sonate per chitarra e violino nei concerti dei 4 liguri perdono i connotati virtuosi e le garbate dialogiche ottocentesche rivelando l'anima più energica e semplice.



Un lavoro originale e curioso, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, un azzardo, un gioco pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di tutti i tempi.

Gli GnuQuartet sono: Stefano Cabrera (violoncello), Roberto Izzo (violino), Francesca Rapetti (flauto) e Raffaele Rebaudengo (viola).

L’evento è anticipato, alle ore 21 da “Percorsi di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale”, un dialogo fra i professori Fabrizio Benente (prorettore Terza Missione Università di Genova) e Domenico Sguerso (docente UniGe e componente della Commissione permanente del Consorzio Villa Serra). Al termina della manifestazione osservazione guidata al riconoscimento di stelle e costellazioni a cura dell'Osservatorio Astronomico del Righi.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.



La serata è un pre-event della Notte europea dei Ricercatori Sharper - Genova.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...