Gianni Cazzola Quartet in concerto al Count Basie

Uno dei più prolifici e apprezzati batteristi della scena jazz italiana, Gianni Cazzola ha collaborato con esponenti del jazz internazionale e italiano, quali Art Farmer, Chet Baker, Dexter Gordon, Billie Holiday, Clark Terry, Gerry Mulligan, Johnny Griffin, Steve Lacy, Joe Venuti, Sheila Jordan, Lee Konitz, Tommy Flanagan, Giorgio Gaslini, Oscar Valdambrini, Gianni Basso, Renato Sellani, Giorgio Azzolini, Franco D'Andrea, Guido Manusardi, Gianluigi Trovesi.

Ha avuto anche esperienze in ambito pop, suonando per la cantante Mina in brani come "Grande, grande, grande" ed "E penso a te", e con l'orchestra di Augusto Martelli (L'Orchestra di Augusto Martelli Dal Vivo).

Stefano Riggi - Sax Tenore, Sax Soprano

Simone Daclon - Pianoforte

Alex Orciari - Contrabbasso

Gianni Cazzola - Batteria