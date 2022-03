Balena Festival: Fantastic Negrito in concerto al Porto Antico

Nell'ambito del Balena Festival, il 24 luglio 2022 arriva al Porto Antico in concerto Fantastic Negrito.

La specializzazione di Fantastic Negrito è la black music. Ogni canzone è la storia di questo musicista di Oakland che ha vissuto la possibilità di avere un contratto milionario con una major, ma ha deciso di mollare tutto. Un musicista che è sopravvissuto a un terrificante incidente d’auto e, dopo un coma di quattro settimane, è come una fenice pronta a risorgere. Fantastic Negrito ha incantato tutti durante gli opening dei concerti di Chris Cornell e durante i suoi primi act da headliner. La sua musica mette in risalto la prudenza e lo spazio, tra slide guitar, batteria e pianoforte. Piuttosto che rivisitare i suoi modelli, Fantastic Negrito lascia intatti Lead Belly e Skip James e costruisce con loro un ponte verso un suono moderno con loops e samples dei suoi strumenti live.

Nel 2020 Fantastic Negrito vince il Grammy Award per Best Contemporary Blues Album con l’album Have You Lost Your Mind Yet? (Cooking Vinyl, 2020), il terzo ad essersi aggiudicato nella stessa categoria dopo quelli perThe Last Days of Oakland (Blackball Universe, 2016) e Please Don’t Be Dead (Cooking Vinyl/Blackball Universe, 2018).