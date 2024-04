“Tu non tradirti mai”: gli Ex-Otago in concerto al Porto Antico per il Live in Genova Festival

Venerdì 12 luglio 2024 gli Ex-Otago calcheranno il palco dell’Arena del Mare al Porto Antico e abbracceranno di nuovo il pubblico genovese con il concerto “Tu non tradirti mai” per il Live in Genova Festival. I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/event/ex-otago-ex-otago-auguri-tour-estate-2024-arena-mare-area-porto-antico-17963846/.

Il 12 aprile gli Ex-Otago hanno pubblicato il loro nuovo album “Auguri” (Capitol Records Italy/INRI), accompagnato dal singolo in radio “Non credo più a niente” insieme all’artista genovese Olly. Il loro tour estivo “Auguri – Tour Estate 2024” partirà a maggio e sarà composto da 11 appuntamenti in programma fino a settembre, prodotti da Magellano Concerti. Sul palco insieme a Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla la talentuosissima aggiunta alla chitarra elettrica Giorgia Sudati, che affiancherà la band sul palco in ogni show.

Live in Genova Festival

Da vent’anni colonna sonora dell’estate genovese, il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più importanti del panorama musicale contemporaneo. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.

Info: www.liveingenova-festival.it.