Ernia in concerto all'Arena del Mare per il Live in Genova Festival

Il Live in Genova Festival che ha infuocato il pubblico nella stupenda location dell'Arena del Mare, si avvicina alla conclusione. Mercoledì 19 luglio sale sul palco Ernia, che fa tappa nel capoluogo ligure con il suo “Tutti hanno paura - Summer tour”.

Dopo il grande successo del tour invernale nei palasport e i sold out a Milano, Roma e Napoli, l'artista torna sul palco insieme alla band per presentare i brani dell’album uscito lo scorso novembre per Island Records “Io non ho paura” e per ripercorrere i suoi più grandi successi estratti dal fortunato “Gemelli”.

Nato a Milano nel 1993, Ernia (vero nome Matteo Professione) si avvicina al mondo dell'hip hop soprattutto grazie all'amico d'infanzia Tedua. Nel 2011, insieme a Ghali (all'epoca Ghali Foh), la cantante Maite Zoe Dall'Asen (Maite) ed il produttore Fawzi (Fonzi Beat), prende parte con lo pseudonimo ErNyah alla formazione dei Troupe D'Elite. Riprende la carriera da rapper solista nel 2016, e l'anno seguente esce il primo album in studio “Come uccidere un usignolo”, album certificato disco di platino. Del 2018 è il secondo album “68”, mentre “Gemelli”, del 2020, raggiunge la vetta degli album più venduti in Italia ed è certificato doppio disco di platino.

Biglietti disponibili su Ticketone

foto: fb@erniaofficial