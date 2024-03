Live in Genova Festival, Ermal Meta in concerto al Porto Antico

Ermal Meta sarà al Live in Genova Festival, la manifestazione che si svolge a luglio al Porto Antico di Genova. Il concerto è in programma venerdì 19 luglio 2024 all’Arena del Mare. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su TicketOne (link diretto: https://www.ticketone.it/event/ermal-meta-arena-mare-area-porto-antico-18299465/).

L'artista ha annunciato il nuovo tour che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola. Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante: il tour sarà infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album di Ermal Meta che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto.

Il Live in Genova Festival è la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni estate porta il meglio del panorama musicale nel capoluogo ligure e che quest’anno celebra i vent’anni dalla sua fondazione. Colonna sonora dell’estate genovese, il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più importanti del panorama musicale contemporaneo. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.