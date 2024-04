Domenica 21 aprile, ore 17 Il Museo Diocesano organizza in occasione della riapertura del Monumento Fieschi, il concerto dell’Ensemble di Ottoni del Conservatorio Paganini, diretto dal prof. Fabiano Cudiz.

Il concerto sarà preceduto da una breve visita guidata al Monumento Fieschi da poco riaperto al pubblico. L’ensemble è composto da alcuni fra i migliori studenti di Corsi Accademici dell’Istituto ed ha già al suo attivo un notevole numero di concerti che hanno sempre riscosso ampi consensi. L’entusiasmo e la disciplina che il coordinatore, insieme ai proff. Stefano Ammannati, Massimo Gianangeli, e Francesco Mattioli, ha saputo infondere, ha fatto sì che il gruppo sia cresciuto costantemente nel tempo sia per la qualità dell’intonazione e per assieme, sia per la varietà del repertorio. L’Ensemble si è esibito nelle principali sedi genovesi ed è costantemente richiesto da Enti ed Associazioni per concerti e ricorrenze.

Per info e prenotazioni: info@muoseodiocesanogenova.it – tel. 010/2475127 (in orario di apertura: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18 – chiuso il martedì)

Visita guidata a partire dalle ore 17,00 (€ 10,00 a persona), a seguire concerto nel chiostro.

In caso di pioggia il concerto verrà eseguito nell’ambulacro al piano superiore.