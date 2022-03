Gli Editors in concerto al Porto Antico per il Balena Fesitval

Martedì 19 luglio gli Editors portano il loro concerto all'Arena del Mare del Porto Antico, nell'ambito del Balena Festival. Apertura cancelli ore 20,30.

Gli Editors sono una band originaria di Birmingham (Inghilterra) formatasi nel 2002. Saliti nelle classifiche e nel gradimento popolare con gli album An End Has a Start (2007) e In This Light and on This Evening (2009), sono apprezzati sia dagli appassionati di indie rock, sia da chi ha amato la svolta dell’underground inglese nel post 2000 di rivitalizzare il post-punk, riaffermando le sonorità garage e new wave nel nuovo millennio.

Il sound degli Editors è stato infatti spesso accomunato a quello di band storiche come Echo & The Bunnymen e Joy Division, ma anche assimilato ad alcune fasi della carriera degli U2 e dei R.E.M..