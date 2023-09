“Fuori Salone 2023”: grande concerto dedicato alla disco anni '90 al Porto Antico

Ricchissimo programma di appuntamenti per il “Fuori Salone 2023”, che accompagnerà i genovesi nei giorni del Salone Nautico. Grandi eventi in tutta la città con musica, mostre, concerti e tanto altro. Sabato 23 settembre alle ore 21 al Porto Antico arriva il grande concerto “I’m Blue… Voglio tornare negli anni 90” dedicato a famiglie, giovani e a tutti gli amanti della musica senza età.

Il Live show anni '90 più richiesto d’Italia, uno spettacolo per grandi e bambini, un frontman/cantante con un dj, simpatiche mascotte, ballerine ed effetti speciali animano il palco per due ore non stop con le migliori hit degli anni '90. Eiffel 65, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte sono solo alcuni dei pezzi che faranno ballare la città. Uno spettacolo che regala emozioni e trasmette energia, e che ha già ottenuto migliaia di like sui social media e nelle testate giornalistiche.