"A swinging beginning of the year": lo spettacolo del Count Basie è online

Venerdì 22 gennaio alle 22, sul sito del Count Basie - locale genovese - verrà trasmesso il concerto con Andrea Pozza al pianofote, Aldo Zunino al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria.

L'intero concerto verrà trasmesso on line sul sito del Count Basie e in questo stesso spazio, si trovano tutte le info per partecipare. La visione è a offerta libera.

Il trio è formato da Andrea Pozza, Aldo Zunino e Giorgio Griffa, due veterani della scena locale e nazionale col giovane batterista formatosi a Genova.

Il trio suonerà classic jazz e il repertorio si concentrerà su composizioni di Bud Powell, Cole Porter e qualche altro standard, per iniziare il 2021 swingando il più possibile.

Durante il concerto verranno messe in evidenza le differenze che ci sono tra la melodicità tipicamente BeBop di Bud Powell, del quale verranno suonati "Celia" e "Parisian Thoroughfare", due suoi capolavori, e la vena melodica di Cole Porter, sicuramente più classica, ma piena di soluzioni geniali e inaspettate. Di Porter verranno suonati "Dream Dancing" e "So In Love". Poi ci si sposterà su qualche brano molto classico, come "I can't Get Started", ballad dedicata al solismo di Aldo Zunino e "Best Things In Life Are Free" un classico suonato da Red Garland e "Almost Being In Love" con la partecipazione di Mila Ogliastro.