Concerto della Corale Isorelle di Savignone, ospite d'onore il Coro Monte Cauriol di Genova.

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Padre Tarcisio Raimondo organizziamo questo concerto in sua memoria e abbiamo voluto insieme a noi gli amici del Coro Monte Cauriol di Genova. Padre Tarcisio è stato fondatore e Direttore della nostra Corale per 40 anni e ha lasciato tracce indelebili nella nostra vita corale e nelle nostre storie personali.

È stato per molti anni Parroco a San Francesco a Bolzaneto, poi in S. Antonio a Boccadasse e ancora a San Francesco in Albaro; impegnato da sempre con le missioni francescane ne è stato il responsabile per il Nord Italia sino alla sua scomparsa. Di origini piemontesi Genova è diventata la sua città di adozione dal 1964; era un frate minore conventuale (come l’attuale arcivescovo metropolita), un grande sacerdote e una persona molto stimata da chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo.