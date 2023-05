I Coma Cose in concerto al Goa-Boa Festival con Vipra e Memento

Domenica 2 luglio i Coma_Cose salgono sul palco del Goa-Boa Festival 2023. Dopo la premiata partecipazione a Sanremo 2023 e lo straordinario tour invernale interamente sold out, i Coma_Cose sono attesi al loro terzo Goa-Boa. Uno show unico con i brani più amati da cantare all'unisono con California e Fausto Lama: dalle canzoni già culto di Inverno Ticinese alle ormai popolarissime Fiamme Negli Occhi e L’addio, fino all’ultimo album Un meraviglioso modo di salvarsi e al nuovo singolo Agosto Morsica prodotto da Mamakass, presentato in anteprima al concerto del Primo Maggio a Roma. Prima di loro Memento e Vipra, due scintillanti gioielli di casa Asian Fake.

Coma_Cose

Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Tra Febbraio e Giugno del 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo.

Nel 2019 danno vita al loro primo disco Hype Aura cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti. Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano Fiamme negli occhi, che diventa disco d’oro in sole tre settimane (ad oggi doppio disco di platino) e annunciano l’uscita del loro nuovo album, Nostralgia, uscito il 16 aprile 2021, e seguito dal “Nostralgia Tour”, che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti. Il 4 novembre 2022 esce Un meraviglioso modo di salvarsi, il loro nuovo album, anticipato dal singolo Chiamami. Partecipano in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo (7-11 febbraio 2023) con il brano L’Addio, che vince il “Premio Bardotti” per il miglior testo e ottiene la certificazione di disco d’oro.

«Abbiamo scelto questo titolo perché sottende una domanda, ammettere che c’è qualcosa da sistemare per noi è il punto di partenza da cui costruire un dialogo con il pubblico, ci siamo messi a nudo, abbiamo parlato di noi e analizzato quello che ci circonda e la risposta forse l’abbiamo trovata alla fine del disco, riassaporando ogni giorno dell’ultimo anno. Parte del processo è stato allontanarci da tutto, spegnere i social, ritrovare il nostro baricentro, ma così come non esiste un solo punto di arrivo, così non esiste un unico modo di salvarsi, ognuno deve cercare il suo e questo disco è solo un piccolo invito a rallentare e provare a capire cosa ci può fare stare davvero meglio.»

foto: goaboa.it