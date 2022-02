Belli Colori Band: il concerto a La Claque

Dopo lo straordinario successo della data estiva alla Radura della Memoria, torna la magia della Belli Colori Band con un concerto invernale, "C'era una volta", a La Claque. Appuntamento venerdì 25 febbraio alle 21,30. Ingresso 15 euro posto unico.

Un ricordo di canzoni impresse nella mente del pubblico, che hanno accompagnato l'infanzia, con le quali molti hanno condiviso momenti difficili, a volte tristezza, altre volte dolori, oppure gioie infinitamente grandi. Un viaggio nelle emozioni nelle quali riconoscersi lasciandosi andare a una lacrima o a un sorriso.

Il progetto nasce dalla ricerca di brani interpretati da grandi artisti, più o meno famosi, a volte persi nella memoria, a volte con una ribalta effimera o addirittura persi nell'oblio di un mercato mordi e fuggi.

Un tuffo nei brani di musica italiana di autore e qualche incursione nel mercato straniero eseguiti in chiave più intima oppure rivisitati in modo originale e brillante grazie alla versatilità e alla fantasia dei musicisti. Un autentico viaggio, non solo nella storia della musica ma anche nel tempo in cui sono stati portati alla ribalta grazie alle immagini e ai video a supporto.

La serata verrà inoltre impreziosita dalla presenza di ospiti come la e raffinata violinista Angela Zapolla e il cantautore genovese Beppe Mistretta.

La band:

Luca Borriello - Chitarre;

Antonio Esposito - Basso;

Giovanni Oneto - Batteria;

Alessandro Larosa - tastiere e voce;

Giorgio Primicerio - voce narrante