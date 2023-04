Concerto nella Chiesa di San Luca per i Rolli Days di Primavera

Sabato 29 aprile alle ore 18 presso la Chiesa di San Luca si terrà un concerto a ingresso libero con la flautista Elisa Parodi e l'arpista Michela La Fauci organizzato da GOG e Fondazione Spinola nell’ambito della rassegna Rolli Days. Il mare e il suo legame con le più importanti famiglie aristocratiche genovesi nel periodo d’oro della Repubblica, El Siglo de Los Genoveses: questo è il tema portante della prossima edizione dei Rolli Days.

Per il principale evento culturale della città, che taglia il traguardo dei 15 anni, apriranno più di 30 palazzi del centro storico, all’interno del sito UNESCO Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, affiancati dalle ville suburbane del Ponente: i quartieri di Sampierdarena, Cornigliano, Pegli e Voltri vedranno le loro dimore più belle accogliere migliaia di visitatori. In via eccezionale, l’edizione numero 15 dei Rolli Days vedrà l’apertura di tutti e 12 i Palazzi che si affacciano su via Garibaldi-Strada Nuova.

Programma

Elisa Parodi - flauto e ottavino

Michela La Fauci - arpa

Johann Sebastian Bach

Corale dalla Cantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147

Tradizionali irlandesi per ottavino e arpa

(Paul Steeple, Greensleeves, Brian Boru's March, Morrison Jig)

Bernard Andres

Narthex

Christoph Willibald Gluck

Danza degli spiriti beati da Orfeo

Nino Rota

Sonata

Jacques Ibert

Entr'acte