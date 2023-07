Carmen Consoli in concerto a Recco per la rassegna musicale “E-20/23”

Giovedì 3 agosto Recco abbraccia Carmen Consoli: la cantante salirà sul palco di “E-20/23”, la rassegna musicale estiva promossa e organizzata dal Comune di Recco che ogni anno porta i grandi nomi della musica italiana sul Lungomare Bettolo.

Carmen Consoli è senz'altro una delle più iconiche e celebrate cantautrici italiane. Tante le sue collaborazioni di rilievo, una su tutte: quella con Franco Battiato, suo principale punto di riferimento musicale. Reduce da uno straordinario tour europeo, la Consoli condividerà il palco con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino. “Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale”, così il New York Times definisce la “cantantessa” che, sempre nel mese di agosto, duetterà dal vivo con un mito della musica mondiale: Elvis Costello.

A partire da domenica 30 luglio è possibile prenotare sul sito del Comune per assicurarsi il posto a sedere e assistere al concerto. Lo spettacolo comincia alle 21:30 ed è a ingresso gratuito, occorre però la prenotazione del posto a sedere.

Informazioni e prenotazioni: https://www.comune.recco.ge.it/

servizi@prolocorecco.it

tramite Whatsapp al 334 8754058

“Come amministrazione comunale siamo fieri delle proposte qualitativamente alte che anche quest'anno sono state messe in campo. Un sentito ringraziamento va ad Angelo Privitera, direttore artistico degli eventi musicali di Recco, per aver lavorato per l'estate recchelina a un cartellone di prestigio” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.