Caparezza in concerto al Porto Antico per il Balena Festival

Mercoledì 20 luglio 2022 per il Balena Festival arriva all'Arena del Mare del Porto Antico Caparezza. In scaletta, i brani più famosi e le novità dell'ultimo album "Exuvia". È possibile acquistare i biglietti qui.

Caparezza ("testa riccia" in dialetto molfettese, a causa della sua capigliatura) - al secolo Michele Salvemini - è un cantante e produttore discografico considerato un vero e proprio 'guru' del rap italiano e uno dei cantautori più talentuosi del panorama nazionale. Celebre dai primi anni 2000 soprattutto in seguito al suo secondo album in studio, "Verità supposte" con il singolo "Fuori dal tunnel", si è fatto apprezzare anche come conduttore di format televisivi, sempre a sfondo musicale, e come ospite di accezione nel format di Fiorello "Il più grande spettacolo dopo il weekend". E poi gli altri album, "Habemus Capa", "Le dimensioni del mio caos", "Il sogno eretico", "Museica", "Prisoner 709" ed "Exuvia", e infine il libro "Saghe Mentali".

Il 7 maggio 2021 Caparezza è tornato sulle scene musicali con l'ottavo album "Exuvia", anticipato dal singolo omonimo e "La scelta". Il disco è un concept album e rappresenta il seguito di Prisoner 709, soffermandosi sull'evasione dalla prigionia mentale dell'artista e la fuga verso una selva in cui far perdere le proprie tracce.