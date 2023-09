Il concerto della Camerata Musicale Ligure chiude la rassegna estiva “Al Forte al Tramonto”

Sabato 9 settembre, alle 20:30, al Forte di Santa Tecla (via al Forte di Santa Tecla), sulle alture di San Fruttuoso, è in programma l’appuntamento conclusivo della V edizione della rassegna “Al Forte al Tramonto”, organizzata dalla compagnia teatrale I Conviviali.

Protagonista dell’incontro la Camerata Musicale Ligure con il concerto “I Novecento”, un viaggio letterario e musicale portato in scena insieme alla Compagnia teatrale I Conviviali. Dopo il grande successo degli anni scorsi, il gruppo musicale costituitosi a Imperia nel 1988 sotto la guida di José Scanu, torna al Forte di Santa Tecla per chiudere in bellezza la rassegna estiva che dai primi di luglio ha animato il luogo.

Il concerto sarà un viaggio musicale attraverso il Vejo tango vs Nuevo tango, Carlos Gardel vs Astor Piazzolla, per poi spostarsi da Liverpool a New Orleans per un tributo ai Beatles e al Cine Swing e toccando poi l'Italia attraverso la musica del cinema. Non mancheranno omaggi a Napoli e Genova con la Gangi Suite italiana, Paganiniana Capriccio e Fabrizio De André con Creuza de Ma. Per l'occasione, gli attori della compagnia I Conviviali si inseriranno tra una suonata e l'altra con letture inerenti al viaggio.

La Camerata Musicale Ligure ha all’attivo centinaia di concerti, partecipazioni televisive sui principali canali nazionali e collaborazioni con artisti del calibro di Gino Paoli, Max Manfredi e molti altri. È inoltre vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, come il "Premio alla cultura" al Festival di Cervo, il Premio De André 2009 e, nel 2013, il titolo di “ambasciatori della cultura imperiese e italiana nel mondo”.

I biglietti (12 euro) sono acquistabili su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/257138-camerata-musicale-ligure.htm oppure la sera stessa dell’evento al Forte di Santa Tecla. I posti sono limitati perciò si consiglia di acquistare online la prevendita.

Per informazioni: www.iconviviali.it, iconviviali@gmail.com, 377 5094754