Cabruja Live a LaClaque

Prezzo 12 euro al botteghino; 10 euro online e 10 euro per studenti del conservatorio

Cabruja presenta il suo progetto musicale, dal disco al palcoscenico, il 6 maggio alle ore 21,30 a LaClaque: qui racconta le costellazioni di brani che governano la sua sfera musicale. Ogni canzone gioca un ruolo fondamentale in questo intreccio di sensazioni e pensieri, di aneddoti e di storie.

L’album di Cabruja, costituito principalmente di cover, rappresenta un viaggio a molteplici livelli. Dal Venezuela all’Italia, dagli anni formativi dell’adolescenza all’età adulta, dall’amore alla solitudine, dalla mera esistenza alla consapevolezza di se stessi, dalla vita alla morte.

Cabruja rende omaggio agli artisti e alle canzoni che l’hanno accompagnato durante la sua vita, interpretandole in chiave personalissima e intima. I brani sono legati da un sottile filo rosso non subito apparente, ma che intercetta sensazioni e immagini che fanno parte del suo mondo.

I brani inediti in particolare, scritti da Cabruja, parlano del dialogo tra “un prima” e “un dopo”, un passaggio difficile ma necessario per l’evoluzione della persona; così come l’inevitabile lutto da elaborare quando si lascia indietro una parte di se stessi.

L’atmosfera drammatica creata dagli arrangiamenti di Giancarlo Di Maria e Cristiano Alberghini risulta talvolta epica e profondamente malinconica grazie all’esecuzione magistrale dei musicisti che fanno parte di questo progetto.