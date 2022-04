The Black Armadillos in concerto al Cane

Domenica 10 Aprile 2022 appuntamento numero 8 delle #sessionidomenicane sul palco del Cane di corso Perrone.

Arriva il live garage 'n' roll dei The Black Armadillos, in apertura due chiacchere con il poeta Fabrizio Venerandi che ha di recente pubblicato il libro "Nulla di Personale".

The Black Armadillos

Sono un duo rock di Genova nato nel 2019 dall’incontro tra Santo Castagnaro (voce e chitarra) e Maurizio Nuzzi (batteria). Il loro sound, caratterizzato soprattutto dall’utilizzo di effetti come fuzz e riverbero, ricorda il Garage Rock, con forti influenze blues. Le due band a cui si ispirano maggiormente sono “The White Stripes” e “The Black Keys”, ma non mancano sonorità che possono far pensare a Jimi Hendrix o ai Led Zeppelin.

Hanno all’attivo un album omonimo di 8 tracce con testi in inglese che toccano argomenti differenti tra cui vita quotidiana, esperienze oniriche, rapporto amore-denaro ecc. Il sound è robusto, elaborato per compensare la mancanza di un bassista.

Fabrizio Venerandi

Scrittore, poeta e programmatore. Con Alessandro Uber ha scritto nel 1989 il primo videogioco multiutente online italiano, Necronomicon. Ha pubblicato testi di narrativa, poesia, saggistica e diversi lavori di letteratura elettronica.

Tra i più recenti, Poesie Elettroniche (2016), Mens e il regno di Axum (2018), Guida all’immaginario nerd (2019), Il mio prossimo romanzo (2017), PÈCMÉN (2020), Il meccanismo della forchincastro (2021), Niente di personale (2021).

Proiezione e chiacchierata sull'operato di uno dei poeti più sperimentali d'Italia

In occasione della recente pubblicazione di Niente di Personale, per le Edizioni Argo di Ancona, insieme a Filippo Balestra di Genova Slam presentiamo e chiacchieriamo con Fabrizio Venerandi, poeta genovese in costante sperimentazione che ci mostrerà le sue poesie elettroniche e i suoi più recenti boschi poetici in 3D.

Si parlerà di Spam Poetry, di Error Poetry e ci chiederemo fino a che punto possiamo portare avanti l'indagine sulla parola.

Inizio con Fabrizio Venerandi ore 18, a seguire Live dei The Black Armadillos.

Apertura circolo dalle 17.

Ingresso riservato ai soci in possesso di tessera Arci 2021/2022 che, in mancanza si può fare all'entrata del circolo.

Obbligo di super green pass.

Consigliata la prenotazione.