I Bitterblossom in concerto a Cogoleto

Lunedì 12 luglio alle ore 21,30 si terrà il concerto dei Bitterblossom a Cogoleto. Appuntamento alle ore 21,30 al Molo Speca.

I Bitterblossom - quattro ragazzi di Cogoleto, Mario Ambrogi, Lorenzo Pucci, Daniele Dondolini e Filippo Fornaro - suoneranno con l'obiettivo di far trascorrere una serata all'insegna dell'attualità e dei ricorsi, grazie a vibrazioni degli anni '80 in chiave moderna: un momento per dimenticare la fatica accumulata nei mesi del lockdown, e rinascere con le note di una nuova band territoriale che suona soft rock, con molti richiami al rock degli anni '80.

I Bitterblossom si esibiranno così sul palco per il loro debutto, a circa tre mesi dalla creazione della band: è iniziato tutto per gioco, in un garage, con qualche strumento e alcuni buoni amici. Suonare insieme, soprattutto in un momento difficile, faceva stare bene i ragazzi, che dunque si sono messi insieme e hanno formato un gruppo musicale. Prove su prove, i ragazzi hanno iniziato a lavorare su un vero e proprio album di inediti. Lunedì sera, per il loro debutto, proporranno cover.

L'evento è organizzato dall'Agenzia Anthos Moda Eventi in collaborazione con il Comune di Cogoleto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...