Birkin Tree e flautisti del Carlo Felice: i concerti del Gpm a Camogli e Pieve Ligure

Doppio appuntamento con il Gpm Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso nel fine settimana: sabato 12 marzo, ore 19.30, al Teatro Sociale di Camogli si esibirà il gruppo Birkin Tree insieme a Tom Stearn, nel ciclo dei concerti-aperitivo. Sarà un concerto di grande energia e suggestione, dove si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda e di Scozia. Tom Stearn, cantante e chitarrista scozzese, diplomato in chitarra classica al conservatorio di Glasgow, ha iniziato la sua carriera nella vivace scena musicale della sua città, in cui si incrociano forti radici culturali e nuove tendenze della musica internazionale. Lì ha fatto parte di varie band legate alla musica scozzese con cui ha tenuto numerosi concerti in tutta Europa. Ha partecipato a diversi lavori discografici ed incisioni per la BBC Radio, BBC Scotland e Rai 3. I Birkin Tree rappresentano una delle più importanti realtà musicali italiane nell'ambito della musica Irlandese. 40 anni di attività, migliaia di concerti in tutta Europa, centinaia di passaggi radiofonici in tutto il mondo, numerosissime collaborazioni con i più rinomati musicisti irlandesi, 5 dischi di successo...e un’immensa passione per la musica irlandese! I Birkin Tree sono: Laura Torterolo (voce e chitarra), Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Michel Balatti (flauto traverso irlandese), Joan Gatti (violino) e Claudio De Angeli (chitarra, bouzouki).

Domenica 13 si va invece di scena a Pieve Ligure, alle ore 17 al Teatro Massone, con 10 flautisti dei corsi di perfezionamento tenuti da Francesco Loi al Carlo Felice: da ormai diversi anni, numerosi giovani flautisti vengono a Genova da tutta Italia per studiare con Loi, primo flauto dell'orchestra del Carlo Felice. Si tratta di lezioni mensili, nelle quali gli studenti affrontano il repertorio per il loro strumento in preparazione di concorsi o di audizioni per importanti orchestre. I ragazzi proporranno un programma che spazia dal barocco al '900. Una bella occasione per ascoltare alcuni tra i migliori talenti del nostro Paese. Al pianoforte ci sarà il pianista Dario Bonuccelli e i flautisti sono: Chiara Andriano, Alessia Binda, Andrea Bergamasco, Leonardo Carbone, Cristian Casiraghi, Carmine Del Canto, Arianna Musso, Alessandro Orlando, Giorgio Ratto Montella e Andrea Ronca. Dopo il concerto sarà possibile cenare con musicisti ed organizzatori presso il Ristorante Lido’, a pochi passi dal Teatro Massone. Il Comune di Pieve Ligure mette a disposizione un parcheggio davanti al Teatro per la durata del concerto.

Per info su entrambi i concerti si può consultare il sito www.gpmusica.info o contattare il numero 3756667687 (anche WhatsApp). L’accesso agli spettacoli è possibile nel rispetto delle vigenti norme sanitarie