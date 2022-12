Concerto benefico con il Duo Art Music Youkali a Santa Margherita

L’Associazione genovese Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, presenta il concerto solidale “Tutti all’Opera” con il Duo Art Music Youkali. Appuntamento il 23 dicembre 2022 alle ore 16 presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure a sostegno della ricerca. L’intero ricavato sarà infatti devoluto ad AIL Milano (Associazione contro leucemia, linfoma e mieloma). Ad esibirsi saranno Sergio Bonetti (flauto) e Katia Caradonna (pianoforte e guida all’ascolto).

Programma

Christoph W. Gluck – Danza degli spiriti beati (trascr. da “Orfeo ed Euridice”)

Gaetano Donizetti – Sonata (Largo- Allegro)

Joachim Andersen – Opern-Transkription op. 45 n. 2 Norma di Vincenzo Bellini

Raffaello Galli – Capriccio op. 198 su Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

Wilhelm Popp – Konzert-Walzer op. 378 su La Traviata di Giuseppe Verdi

“Tutti all’Opera” è anche il titolo del CD che vuole sensibilizzare il pubblico e far conoscere i progetti di AIL Milano (Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma). AIL Milano tra le sue attività?finanzia la ricerca sulle neoplasie ematologiche presso la Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

L’intero ricavato delle donazioni per il CD andrà a sostegno di progetti di ricerca presso l’Istituto dei Tumori di Milano. L’invito è dunque a mettersi “Tutti all’opera” per AIL, perché la ricerca può?fare la differenza! https://ailmilano.it/tutti-all-opera/

Ingresso a offerta libera in favore di AIL.

Villa Durazzo, via S. Francesco 3, Santa Margherita Ligure. Ingresso unico da Piazzale S.Giacomo. Parcheggio “Durazzo” a pochi metri dal piazzale.

Prenotazioni tramite whatsapp al numero 3396531632 o via e-mail ass.musicamica.ge@gmail.com

Evento organizzato da Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino e inserito nell’ambito della rassegna musicale Santa Festival Winter 2022/23.

https://www.giovannasavino.it

BREVI BIO

Sergio Bonetti e Katia Caradonna



Nel 2015 formano il Duo Art Music Youkali, il cui nome s’ispira all’affascinante omonimo brano di Kurt Weill, riflessione su tutto ciò che di buono e/o di tremendo può far parte dell’essere umano. Il duo è sempre stato molto sensibile all’impegno nel sociale: fa parte infatti da molti anni dei Donatori di musica ed ha suonato nelle Oncologie di ospedali aderenti all’iniziativa (Brescia, Verona, Saronno, Reggio Emilia, Bolzano, Genova).

Si è esibito inoltre a favore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Con il CD “Tutti all’ opera”, prodotto recentemente, il duo intende sensibilizzare il pubblico: infatti l’intero ricavato delle donazioni per il CD sarà per AIL Milano (Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma) ed in particolare per progetti di ricerca presso l’Istituto dei Tumori di Milano.

Il duo svolge intensa attività concertistica dedicandosi soprattutto alla riscoperta di repertori non abbastanza valorizzati, tra cui quello delle compositrici. Col progetto Ritratto di donna si è esibito ripetutamente al Museo del Novecento di Milano, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne in duo e con diverse formazioni.

La formazione predilige programmi a tema, collegandoli spesso ad altri ambiti culturali. Sergio Bonetti ha collaborato in qualità di Primo Flauto ed ottavinista con l’Orchestra del Conservatorio di Bari, esibendosi con direttori d’eccezione tra cui il M° Riccardo Muti. Si è esibito inoltre con diverse orchestre e anche in veste di solista, in Italia e all’estero.

Ha preso parte alla registrazione del CD Plexiglas dedicato al compositore Giorgio Gaslini, in duo con il chitarrista Andrea Monarda. Katia Caradonna ha collaborato con il cantante Elio (delle Storie Tese) nell’ambito del progetto Storia di Babar e dei suoi amici dedicato ai piccoli ascoltatori. Insieme hanno inciso due CD live con l’Histoire du Babar di F. Poulenc e con brani di compositori contemporanei tra cui L. Ferrero, L. Lombardi, N. Campogrande, M. Tutino, A. Vlad.

Con la Musica dei numeri hanno partecipato al Festival La Milanesiana al Teatro Dal Verme di Milano e al 1° Festival della Matematica all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ha curato la colonna sonora ed ha partecipato allo spettacolo teatrale dedicato a Pinocchio Nasocomio: non chiamatemi Polendina, al Festival della Mente di Sarzana.

E’ ideatrice di tutti i concerti tematici del Duo Art Music Youkali. Sergio e Katia insegnano strumento musicale nella scuola secondaria ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio di Milano, occupandosi anche di progetti per la diffusione dell’attività musicale e di iniziative volte a diffondere cultura e musica nelle periferie.

Musicamica

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 con l’obbiettivo di divulgare la cultura musicale.

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.