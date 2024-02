Concerto di beneficenza a sostegno dell'Associazione Buoncanile

Sabato 2 marzo, al Teatro San Giovanni Battista a Sestri Ponente, appuntamento alle ore 21 per un concerto rock di beneficenza che sosterrà una causa importantissima in favore degli amici a quattro zampe. I proventi di questo concerto andranno infatti a sostegno dell’associazione Buoncanile, che da anni si impegna ad accudire cani in cerca di adozione a Genova.

Sul palco la migliore musica rock della città, per trascorrere una serata di puro divertimento e nello stesso tempo supportare una nobile causa. Costo del biglietto: 13 euro.

Per maggiori informazioni 333 1140022 oppure info@buoncanile.it