Beatles e mare: a Bogliasco arrivano i Blue Meanies

I Blue Meanies Beatles Revisited suonano al Mellow Yellow di Bogliasco.

I quattro Biechi Blu conquisteranno il pubblico con la loro energia e creatività proponendo suoni variopinti che spaziano dal rock al blues al reggae passando per la bossanova rivisitando con originalità i brani più amati dei Beatles.

Domenica 22 agosto dalle ore 20:30 al Mellow Yellow, in via Colombo 1 a Bogliasco. Si può prenotare il tavolo per un aperitivo, una cena o una pizza.

Riccardo Bisesti chitarra

Luca Dalle Saline basso

Mattia Lorenzo Pergolato batteria

Jonathan Tamayo voce

