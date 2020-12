Concerto in Banchi: l'evento in diretta streaming

Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 19 presso la chiesa di S. Pietro in Banchi si terrà il "Concerto in Banchi" con docenti e allievi del progetto PerCorsi di Musica Antica a San Pietro in Banchi.

Il concerto si terrà a porte chiuse ma sarà possibile guardarlo in diretta Facebook.

Programma

- Musica insieme e non solo: un ritorno. Perché la musica antica a Banchi

1. Alessandro Stradella (1639 – 1682) Sinfonia da L'Oratio

All'impero dei germani, aria da Il Barcheggio

- Presentazione delle attività dalle laudi alla musica d'insieme - seminari e laboratori su prenotazione e videoconferenze

Maurizio Less viola da gamba, Gianni Rivolta flauto dolce e traverso, Marinella Di Fazio strumenti a pizzico, Letizia Dradi danza storica

2. Michael Praetorius Balletto

Fabrizio Caroso (1530 ca. - 1605) Spagnoletta a modo di Madriglia

- Attivazione Masterclass da gennaio Marco Beasley e Fabrizio Haim Cipriani in presenza e videoconferenze

3. Anonimo italiano sec. XVI La Paduana del Re

Peregrinus Cesena sec. XVI Non posso abandonarte

- Silvia Piccollo presenta la masterclass di tecnica vocale. Riferirà anche su una esperienza particolare di musica e solidarietà che avremo il pacere di sostenere nel corso dell’anno con un incontro dedicato.

4. Cesare Negri (1535 ca. - 1605) Alta Mendozza

Anonimo italiano sec. XVI Basso di Genova

- Esperienza Intorno alla Dafne. Accostarsi alla musica antica, il valore della partecipazione e info

Ensemble Popolare di Musica Antica PMP Con strumenti originali

Andrea Lanzola baritono, Federica Calcagno violino barocco, Franco Carvelli e Anna Disabato flauto dolce, Maurizio Less e Giorgia Less viole da gamba, Giorgio Boni trombone rinascimentale Marinella Di Fazio, Maurizio Canesi, Dino Clemente, Gianni Grassi liuti e chitarra alla spagnola

ospiti speciali Marco Beasley e Silvia Piccollo - in collegamento Fabrizio Haim Cipriani

L'Ensemble di Musica Antica PMP è espressione del Laboratorio di Musica d'Insieme tenuto da

Maurizio Less, direttore artistico dell'Accademia degli Imperfetti, all'interno di un progetto di Musica

Antica nato nel 2013 presso i Musei di Strada Nuova. L'iniziativa è un laboratorio musicale che si rivolge a tutta la cittadinanza. In questo ambito il progetto PerCorsi di Musica a Palazzo mira a far coesistere percorsi inclusivi di base accanto a Masterclass di alto perfezionamento. Tra i nomi delle passate edizioni troviamo Pedro Estevan, Marco Beasley, Fabrizio Haim Cipriani e altri. Dalla sua nascita l'Ensemble PMP ha partecipato a numerosi appuntamenti presso i Musei di Strada Nuova, il Museo di Palazzo Reale, le Ville storiche del Ponente Genovese e gli antichi Palazzi del Centro in occasione delle Notti al Museo. Dal 2019 l’attività di formazione è svolta in prevalenza presso la Chiesa di San Pietro in Banchi, riprendendo un’antica tradizione che vuole Piazza Banchi e Via San Luca sedi delle principali scuole di musica tra ’500 e ‘600.