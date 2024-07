Torna “Basko Arena”, Arisa in concerto gratuito a Cornigliano

Tornano gli appuntamenti estivi di musica e divertimento che Basko, insegna di supermercati del gruppo Sogegross, organizza e dedica alla cittadinanza. Basko Arena è ormai un appuntamento fisso in agenda per gli abitanti dei quartieri in cui Basko è presente e per gli amanti della musica e del sound tutto italiano.

A calcare il palco della manifestazione, giunta alla sua 9° edizione, saranno due donne dalla grande energia e molto amate non solo dal pubblico italiano ma anche all’estero. Loredana Berté si esibirà il 10 luglio a Romito Magra, mentre Arisa coinvolgerà il pubblico nella serata del 18 luglio a Genova Cornigliano. Gli appuntamenti, come di consueto, saranno aperti a tutti e a ingresso gratuito. Alla speaker radiofonica Marina Minetti – con la sua inconfondibile voce e simpatia – il compito di condurre entrambe le serate.

Non solo musica dal vivo e atmosfere da live per i Basko Arena, ma una vera e propria festa all’insegna del divertimento e dello svago. Negli spazi esterni presso i due supermercati il pubblico troverà un Village dedicato a tutte le fasce d’età. A partire dalle ore 16 il villaggio Basko si animerà di Dj set con musiche di tendenza ed evergreen, giochi e animazioni per i più piccoli, degustazioni gratuite e distribuzione di gadget. I live inizieranno alle ore 21.

“Basko Arena è ormai una tradizione per la cittadinanza dei territori coinvolti, che accoglie da sempre questo appuntamento estivo con entusiasmo e grande partecipazione. Due serate di spettacolo all’insegna della musica e del divertimento aperto a tutti – spiega Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko –. Squadra che vince non si cambia, e io sono orgoglioso di questo evento, giunto alla nona edizione, capace di animare le piazze antistanti i nostri punti vendita e regalare ai nostri clienti un momento genuino di svago e di buona musica. La musica unisce, crea legami importanti e sono convinto che anche quest’anno, grazie alle voci di due delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano, le serate resteranno tra gli istanti da ricordare e condividere on e offline. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare le istituzioni e gli addetti ai lavori che, grazie alla loro professionalità e al loro aiuto, ci permetteranno di vivere serate indimenticabili”.

Basko Arena è anche l’occasione per condividere i progetti, le iniziative e gli impegni che Basko da sempre porta avanti a favore del territorio, perché solo attraverso le relazioni e i servizi destinati alla comunità si creano momenti importanti di condivisione. Festeggiare insieme e tracciare nuove rotte per un futuro che abbracci l’intera comunità è il motivo che spinge l’insegna a realizzare, prima dei concerti, talk show condotti dalla speaker Marina Minetti dando spazio ai partner protagonisti insieme a Basko delle tante iniziative sul territorio.

La partecipazione ai concerti è gratuita, fino ad esaurimento posti. Nei supermercati Basko che ospiteranno gli spettacoli sarà inoltre possibile fare la spesa fino alle ore 23.