Venerdì 7 luglio al Goa-Boa Festival “Alice canta Battiato” accompagnata da I Solisti Filarmonici Italiani diretti da Carlo Guaitoli al pianoforte. un grande concerto con un repertorio immortale che omaggia il grande artista scomparso nel 2021. Sarà l'occasione per la presentazione dell'ultimo disco “Eri con me”, che vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 con il singolo “Il vento caldo dell’estate” e l’album “Capo Nord”.

Con “Gioielli rubati ” del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato “Viaggio in Italia“, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Franco Battiato, come per l’album “Samsara” con “Eri con me” del 2012 e per l’album “Weekend” con “Veleni” del 2014. Nel 2016 arrivò anche l’occasione del lunghissimo straordinario tour insieme “Battiato e Alice “.

Nel 2020 inizia il tour “Alice Canta Battiato” tutt’ora in corso, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni. Al tour hanno partecipato molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani, che sono stati coinvolti anche nella registrazione in studio dell’album “Eri con me”.

Scrive Francesco Messina nella prefazione del disco: «Le canzoni inserite nell’album in buona parte risultano quelle ascoltate nei concerti, ma non del tutto. Infatti se alcune di queste appartenevano già al repertorio discografico di Alice (ad esempio “I treni di Tozeur”, “Prospettiva Nevski” e la stessa “Eri con me”), molte altre sono per lei decisamente inedite. Tra queste una nuova versione di “Da Oriente a Occidente” (proveniente dall’album “Sulle Corde di Aries”), “L’addio” di cui Franco è coautore con Mino Di Martino e Ippolita Avalli e “Torneremo ancora”, l’ultima canzone da lui scritta e registrata; un brano al quale teneva veramente molto».

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, grazie a questo atteso disco, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso queste sedici canzoni a cui sente di aderire pienamente.

Dalla pubblicazione del suo album d’esordio “Capo Nord” (1980), al sodalizio artistico con Franco Battiato che l’ha accompagnata per gran parte della carriera, Alice continua a evolversi instancabilmente, tenendo insieme in perfetta armonia la ricerca musicale e la dimensione popolare. Riconosciuta come una delle maggiori cantautrici italiane, con il suo timbro inconfondibile e la sua eleganza sul palco, ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con artisti italiani come Luca Carboni, Paolo Fresu, Ron, internazionali come Danny Thompson, Jakko Jakszyk, Richard Barbieri e Trey Gunne, fino alle più recenti collaborazioni con Tiziano Ferro e Francesca Michielin.

Ha vinto il Festival di Sanremo con “Per Elisa” nel 1981, ha partecipato all’Eurofestival a Lussemburgo in coppia con Franco Battiato con “I treni di Tozeur” nel 1984, ha vinto il Premio Tenco come Miglior Interprete Femminile con “Gioielli Rubati” nel 1985 e ha ricevuto molti altri riconoscimenti. Il suo ultimo album in studio (di inediti e cover) è “Weekend”, pubblicato nel 2014 per la sua, la Arecibo Edizioni Musicali. Nel 2016 è stata in un tour con Franco Battiato, insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Nel 2018 è tornata al Festival di Sanremo, ospite di Ron nel brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami”.

Dal 2020 è impegnata nel tour Alice Canta Battiato. Quest’anno è stata insignita del Premio Tenco per la sua straordinaria carriera.

Biglietti su Dice e Ticketone.

foto: goaboa.it