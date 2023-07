Concerto all'alba a Chiavari con la musica dei Cafè Express

Prezzo non disponibile

Lunedì 24 luglio a Chiavari si potrà vivere un momento insolito, un risveglio sensoriale, una fusione di musica e natura, assistendo al sorgere del sole sul lungomare intitolato a Giovanni Battista “Buba” Scala, capitano marittimo ed esploratore dell’’800, accompagnati dalle note del quartetto Cafè Express.

Il “concerto all’alba”, inserito nella rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”, XXXIII edizione, è promosso e sostenuto dal Comune di Chiavari.

I Cafè Express propongono un viaggio musicale dai sapori popolari più diversi, interpretati in modo virtuosistico e raffinato. Un percorso o musicale in giro per il mondo, tra celebri brani del repertorio francese, appassionati tanghi argentini, musica Klezmer, musica popolare sud americana sino ad

arrivare alla tradizione italiana con valzer e tarantelle. Hanno collaborato con i nomi più significativi del panorama musicale pop, jazz e classico da

Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Gian Maria Testa, Michel Petrucciani, Andrea Bocelli, Zucchero, oltre all’Ente Arena di Verona, l’Orchestra sinfonica della RAI, il Regio di Parma, il Bruni di Cuneo, la Filarmonica di Torino.

Angelo Vinai, clarinetto

Cristiano Alasia, chitarra

Alberto Fantino, bajan

Francesco Bertone, contrabbasso