Concerto all'Alba a Chiavari con il Trio O' Carolan

Aspettare il sorgere del sole mentre si ascolta buona musica? É ciò che accadrà a Chiavari, sul lungomare intitolato a Giovanni Battista “Buba” Scala, il 22 agosto alle ore 5:45. Il Concerto all’alba, inserito nella rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”, XXXIII edizione, è promosso e sostenuto dal Comune di Chiavari.

Nei secoli scorsi sono state scritte in Irlanda e Scozia bellissime pagine musicali ricche di arie molto evocative, temi di grande dolcezza, melodie dove la malinconia diventa bellezza e musiche da danza dove l’anelito alla felicità promana da tutte le note. Le dolci note dell’arpa si uniscono al suono della cornamusa e del violino per portare l’ascoltatore alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente. Il repertorio è tratto da composizioni legate al XVI, XVII e XVIII secolo. Tra i vari compositori che hanno caratterizzato la vita musicale dell'epoca ricordiamo per l'originalità delle composizioni e per la notorietà acquisita, il leggendario arpista irlandese Turlough O'Carolan, ultimo vate dell'antica cultura gaelica, e il violinista scozzese Niel Gow.

Elena Spotti è una rinomata arpista specializzata nel repertorio barocco. Vanta collaborazioni prestigiose sia con importantissimi musicisti ed ensemble di musica antica, sia con rinomate orchestre italiane e straniere, come prima arpa classica.

Fabio Rinaudo è uno dei più importanti interpreti della cornamusa in Italia. È attento studioso della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, della Musette francese e della Sordellina, zampogna italiana del primo ‘600. Si esibisce da anni sia nell'ambito della musica tradizionale (è il fondatore dei Birkin Tree e dei Liguriani) sia in quello della musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia e all’estero.

Luca Rapazzini: collabora stabilmente con diverse orchestre italiane, con le quali si è esibito in importanti teatri in Italia e all’estero, e ha partecipato a produzioni con famosi solisti e in formazioni cameristiche. All'ambito classico affianca lo studio della Musica Tradizionale Irlandese e della musica folk da ballo più in generale.