Il celebre pianista Adolfo Barabino in concerto al Teatro Sociale di Camogli

Un evento straordinario che gli appassionati di musica classica attendevano da tempo: il celebre pianista Adolfo Barabino si esibirà in concerto al Teatro Sociale di Camogli sabato 27 aprile alle ore 21, regalando interpretazioni selezionate dal repertorio di Chopin e Listz. Un’esperienza unica per una serata indimenticabile che segna il ritorno in Italia del pianista genovese dopo tanti impegni e concerti in giro per il mondo.

Riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria maestria pianistica e la sua sensibilità interpretativa, l’artista ha trascorso anni sulle più prestigiose scene mondiali, guadagnandosi una reputazione di eccellenza artistica. Tra gli straordinari successi della sua carriera, Barabino ha avuto l'onore di esibirsi con alcune delle più prestigiose orchestre al mondo, tra cui la London Philharmonic Orchestra e la London Symphony Orchestra, con cui ha registrato una nominata al Grammy Award per l'esecuzione del concerto per pianoforte n. 2 di Chopin, op. 21. Prossimamente, il pianista sarà impegnato in una serie di progetti ambiziosi, tra cui l'esecuzione dell'integrale dei cinque concerti per pianoforte di Beethoven a Londra con la English Chamber Orchestra, seguita da una tournée in Giappone e dalla registrazione con un'importante casa discografica.

Uno degli aspetti distintivi dell'arte di Barabino è la sua costante ricerca della bellezza del suono, che permette al pianoforte di esprimere una vasta gamma di emozioni e sfumature dinamiche, preservando l'autenticità e la profondità della musica classica. Nel 2020, il musicista ha fondato il “Sant'Apollinare International Piano Festival”, un evento dedicato alla promozione della musica classica e della purezza del suono del pianoforte. Quest'anno, il festival affronta la sua quarta edizione, con l'apertura prevista per il 18 giugno. L'Associazione musicale Berceuse, che coordina il festival, ha deciso di dedicare il primo concerto della nuova edizione alla memoria del pianista genovese Massimiliano Damerini, scomparso nel luglio del 2023. Tra gli ospiti del festival figurano alcuni musicisti inglesi di fama internazionale, tra cui Jonathan Ayling, primo violoncello della Royal Philharmonic Orchestra, e Joseph Wolfe, famoso direttore d'orchestra e violinista.

I biglietti per l’appuntamento del 27 aprile sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Sociale (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli) e online su VivaTicket.

Programma

F. Chopin 3 Notturni op.9 no.1 no.2

op. post. in Do# min.

F. Liszt Impromptu in FA# mag.

F. Chopin Fantaisie Impromptu op.66

F. Liszt Da “Les Années de pèlerinage” Vallée d’Obermann

- - - - - - - Intervallo - - - - - - -

F. Liszt Consolation in Re bem mag.

F. Chopin 3 Mazurche op.24 no.1

op.68 no.2

op.7 no.1

F. Liszt Da Schubert “Leise Flehen meine Lieder”, “Standchen”

F.Chopin Sonata no.2 op.35 Grave - Doppio movimento

Scherzo

Marcia funebre

Finale Presto