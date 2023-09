Concerto per il 25° Anniversario del Coro Brinella

L’associazione corale Brinella è lieta di presentare alla cittadinanza il Concerto per il 25° Anniversario del Coro che si terrà sabato 23 settembre alle ore 17:30 presso il Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, vedrà la partecipazione del Coro Amici della Montagna diretto da Enrico Derchi e del Complesso di Voci Ghost Notes diretto da Gianfranco Giolfo.

Il Coro Brinella, il cui nome trae origine da una “canta” scritta dal Bepi De Marzi, è diretto da Fabio Francia ed è composto di sole voci femminili: fin dalla sua fondazione nel 1998, il coro si dedica alla ricerca e all’approfondimento della musica corale, sia colta che popolare, per questo tipo di organico. Nel corso della sua attività ha realizzato numerosi concerti e partecipato a festival e rassegne in ambito locale, nazionale e internazionale, realizzando scambi con altri gruppi corali e organizzando, col patrocinio di enti e istituzioni pubbliche, manifestazioni come “In…canto femminile” (giunto alla quinta edizione) e “Primavera in concerto”. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.