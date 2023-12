Tre serate di musica e solidarietà tra Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice

Prezzo non disponibile

Musica e solidarietà l’8 dicembre a Palazzo Ducale, dove, a partire dalle 20:30, nel salone del maggior consiglio, si terrà l’evento “Tre Cori al Ducale” con la partecipazione del Coro Maddalene (TN), Coro Monti Liguri e del Coro Monte Bianco.

L’evento è organizzato dall’Associazione Mosaico OdV per sostenere la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia che nel 2016 ha colpito Padre Modesto Paris, venuto a mancare nell’anno successivo e che verrà ricordato in quella serata. Fondatore anche del Movimento Rangers, Padre Paris è stato fonte di esempio e di ispirazione per tante persone sul territorio.

Il Coro Maddalene, composto da 25 elementi provenienti dall’alta Val di Non (TN), precisamente da Revò arriverà l’8 dicembre in mattinata a Genova e posizionerà all’interno del Palazzo Ducale un albero di Natale da 5 mt. (già addobbato dai bimbi della scuola materna e delle elementari di Revò). L’albero verrà inaugurato nel primo pomeriggio alla presenza delle autorità di Revò. La cifra raccolta sarà interamente devoluta al Centro Nemo di Arenzano (GE) e di Pergine Val Sugana (TN).

Ancora musica e solidarietà, questa volta con la partnership tra il Coro Monte Cauriol e la Fondazione Gigi Ghirotti che domenica 10 dicembre, alle 20:30, porteranno sul palco del Teatro Carlo Felice uno spettacolo da non perdere.

Il Coro Monte Cauriol è diretto dal 2013 da Massimo Corso, nella tradizione del padre Armando, che ne fu fondatore e ispiratore. Massimo con le sue armonizzazioni, con la preparazione musicale dei brani e l’affinamento delle esecuzioni, garantisce al coro una crescita continua, proseguendo nel filone della tradizione popolare. La finalità principale del Coro Monte Cauriol è quella di condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica con l’uso della sola voce, rendendo partecipe l’ascoltatore delle emozioni provate, frutto del lavoro su un materiale musicale tramandato da generazioni ma ancora in grado di coinvolgere e sorprendere per la sua attualità. Il coro, arricchito dalla freschezza di giovani voci nuove, si augura che le proposte musicali siano gradite al nostro pubblico e a chi ci ascolterà per la prima volta.

Prevendite presso il botteghino del Teatro dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 19. Il giorno del concerto, domenica 10 dicembre, sarà aperto dalle 18:30 fino a 15 minuti dopo inizio concerto. Prezzi: platea 1° settore: € 20.00, platea 2° settore € 18.00, platea 3° settore, galleria e balconata € 15.00 Persone con disabilità e giovani under 25 € 10.00 vendita on line su Vivaticket.com. Per ulteriori informazioni: tel. 0105381433 – 0105381399 – 0105381305 e-mail: biglietteria@carlofelice.it

“Note di Generosità” è il titolo del concerto benefico che la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense tiene lunedì 11 dicembre alle ore 21.15 presso la sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale. L’evento è a sostegno della popolazione del Libano, in occasione del dispiegamento della Brigata Alpina Taurinense. Il concerto fa parte di un ciclo di sette performance musicali realizzate in Piemonte, Liguria e Lombardia, con l'esecuzione di musiche natalizie, marce militari e classici, prima del caratteristico finale rappresentato dalla Marcia dei Coscritti Piemontesi, seguita dall’Inno degli Alpini e dal Canto degli Italiani.

L’iniziativa musicale si inserisce nel quadro della collaborazione con le amministrazioni comunali, le comunità locali e soprattutto con l’Associazione Nazionale Alpini che quest’anno ha lanciato una raccolta fondi da destinare a progetti in favore della popolazione del Libano, dove opera il contingente italiano. In occasione dei concerti i gruppi locali dell’Associazione Nazionale Alpini raccoglieranno quanto gli spettatori vorranno donare.

Nata nel 1965 a Torino, la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense è costituita da 35 musicisti. Specialità della Fanfara è il carosello, spettacolo musicale in marcia che offre un saggio di sincronismo tra melodia e forma militare. L'ingresso è gratuito.

I tre concerti sono organizzati in collaborazione con il Comune di Genova - Assessorato alle tradizioni.