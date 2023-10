Settima edizione della stagione “I concerti della Sibelius” a Rapallo

La settima edizione della stagione “I concerti della Sibelius”, rassegna musicale realizzata dall’Associazione “Jean Sibelius” con la direzione artistica di Filippo Torre, il supporto dell’Amministrazione Comunale, il contributo di Regione Liguria e il patrocinio della Città Metropolitana di Genova, prende il via sabato 14 ottobre 2023 nella Chiesa parrocchiale di Sant’Anna di Rapallo, in provincia di Genova, e prosegue con altre quattro esibizioni fino a lunedì 1° aprile 2024, sempre nel territorio del Comune di Rapallo. Di ognuno dei concerti è protagonista l’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”, che ogni volta si presenta con diversi organici su cui si inseriscono strumentisti solisti, complessi vocali o altri direttori, per dare origine a concerti, strumentali, sinfonici, vocali-strumentali, sinfonico-corali. Cinque appuntamenti che accompagnano il pubblico durante l’autunno e per tutto il periodo freddo, chiamando a raccolta gli spettatori per prepararsi con la musica ai più importanti giorni di festa.

Nella Chiesa di Sant’Anna, sabato 14 ottobre saranno eseguite composizioni di G. F. Händel, A. Vivaldi, F. Mendelssohn e G. Holst. Nella prima parte del programma, dedicata interamente a composizioni del periodo barocco, spiccano per importanza i due concerti per fagotto, archi e cembalo di Antonio Vivaldi che vedranno le parti solistiche affidate al virtuosismo di Luigi Tedone, primo fagotto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. A seguire, l’orchestra eseguirà la prima sinfonia per archi in do maggiore scritta nel 1821 da un Felix Mendelssohn appena dodicenne e la Brook Green Suite di Gustav Holst (1933), una delle ultime opere completate dal grande compositore inglese. La “Jean Sibelius” si esibirà sotto la guida del

rapallese Filippo Torre, direttore artistico e socio fondatore dell’orchestra. Il concerto avrà inizio alle 15.30 e l’ingresso è libero e gratuito.

I successivi appuntamenti saranno sabato 18 novembre (ore 15.30) nella Basilica dei SS. Gervasio e Protasio (piazza Cavour 23) con l’Orchestra diretta da Giacomo Biagi in un concerto sinfonico. Domenica 17 dicembre (ore 17) nella Chiesa di San Massimo si potrà ascoltare il Quartetto d’archi della “Jean Sibelius” nel Concerto di Natale. Il 2024 inizia con il Concerto di Capodanno, lunedì 1° gennaio alle 15 nella Chiesa di S. Francesco (piazza S. Francesco), con l’Orchestra diretta da Filippo Torre; infine il 1° aprile la rassegna si chiude nella Basilica dei SS. Gervasio e Protasio con il Concerto di Pasqua in cui sono impegnati il Coro Quadrivium di Genova e la “Jean Sibelius”.

L’orchestra, fondata nel 2010, è intitolata a Jean Sibelius, il compositore finlandese che proprio a Rapallo nel 1901 scrisse la sua seconda sinfonia. Ha consolidato nel corso degli anni un organico semistabile di circa 40 musicisti. Tra gli obiettivi principali perseguiti nel corso degli anni figura la valorizzazione delle professionalità giovanili locali. Sin dalla sua fondazione, la formazione rapallese ha svolto con efficacia il ruolo di collegamento tra gli enti di formazione del territorio (licei musicali e conservatori del Nord Ovest d'Italia) e i diversi organismi di produzione musicale del panorama nazionale (enti lirico-sinfonici, teatri di tradizione, complessi strumentali e istituzioni concertistico-orchestrali). Le collaborazioni istituite con diversi enti in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto hanno inoltre consentito all'orchestra di esibirsi in prestigiosi contesti anche al di fuori dei confini cittadini.

Si è esibita, oltre che nel comprensorio di Rapallo, in diverse località della Liguria e della provincia di Piacenza, a Venezia e a Torino. Nel capoluogo piemontese ha suonato in sedi prestigiose, quali la Villa Tesoriera (2016), la Chiesa della Misericordia (2019) e il Duomo (2021). Nel 2018, 2019 e

2021 ha eseguito il tradizionale Concerto di Natale presso la Chiesa della SS. Annunziata di Pino Torinese (TO). Nel giugno 2022 e 2023 è stata nuovamente ospitata a Pino Torinese nell’ambito della rassegna “Classica a Pino”.