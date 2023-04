I Concerti di Primavera a Palazzo Reale proseguono con il Duo Max Planck

Giovedì 20 aprile alle ore 16 presso Palazzo Reale si terrà il terzo appuntamento del ciclo Concerti di Primavera che vedrà come protagonista il Duo Max Planck (Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello) con un programma dedicato alle musiche di Martin?, Glière e Ravel.

Il Duo Max Planck nasce dal sodalizio artistico fra due musicisti di alto valore professionale che, all’amore per la musica, coniugano la passione per le incredibili scoperte della fisica quantistica. La formazione ha già ottenuto notevoli consensi di pubblico e di critica grazie alla sua versatilità e ad una forte impronta originale: Francesca Giordanino infatti è in grado di ricoprire il doppio ruolo di violinista e cantante, grazie ad un ricco backround artistico che l’ha vista impegnata sia come camerista che in ruoli di spicco in importanti compagini italiane come l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Carlo Felice di Genova e Roma Sinfonietta. Marco De Masi dal canto suo, dopo aver fatto parte di importanti orchestre quali il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la celebre Filarmonica Toscanini diretta da Lorin Maazel (dove ha ricoperto per 8 anni il ruolo di concertino dei violoncelli) approda al Teatro Carlo Felice di Genova in cui diventa dal 2020 violoncello stabile.

I Concerti di Primavera sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova. Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, L'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

Biglietti

L'accesso al concerto sarà al costo di € 1,00 per i possessori della Card Musei Nazionali di Genova.

La Card, della durata annuale e disponibile a € 30,00, permette di accedere a tutti i concerti delle associazioni musicali e offre la possibilità di partecipare ad incontri e conferenze, presentazioni di volumi organizzati e visite guidate dedicate. La Card è acquistabile direttamente nei Musei Nazionali di Genova.

Coloro che non sono in possesso della Card possono accedere al concerto al costo di € 6,00, comprensivi di ingresso al Museo e allo spettacolo.

foto: gog.it