I Concerti di Primavera a Palazzo Reale proseguono con il pianista genovese Christian Pastorino

Mercoledì 26 aprile alle ore 16 presso Palazzo Reale si terrà il quarto appuntamento del ciclo Concerti di Primavera che vedrà come protagonista il pianista Christian Pastorino con un programma dedicato alle musiche di Beethoven, Chopin, Skrjabin e Liszt.

I Concerti di Primavera sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova. Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, L'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

Christian Pastorino è nato a Genova nel 1996. Ha conseguito nel 2018 il Diploma Accademico di I livello con Lode e Menzione d’onore sotto la guida del M° Massimo Paderni al Conservatorio di Genova. Due anni più tardi ha conseguito, con la stessa votazione, il Diploma Accademico di II livello con il M° Cesare Castagnoli. Attualmente frequenta un corso di perfezionamento tenuto dal M° Roberto Plano presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Nel 2012 Christian Pastorino ha vinto il primo premio e la borsa di studio al Concorso “Loredana Laudisi Ponte” di Genova e si è classificato nei primi posti in vari concorsi internazionali, tra cui “Città di Albenga” e “Rospigliosi”.

Ha preso parte a diverse manifestazioni, anche fra quelle organizzate in occasione del centenario della GOG di Genova nel 2012. Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento tenuti, tra gli altri, da Andrea Lucchesini, Riccardo Risaliti, Benedetto Lupo e Roberto Plano. Nel 2016 ha vinto la borsa di studio per musica da camera “Opera Pia Conservatorio Fieschi” col violinista Olexander Pushkarenko e la borsa di studio “Giuseppe Ponta” del conservatorio. Nel mese di giugno 2017 ha eseguito il Concerto K466 di Mozart con l’orchestra del Conservatorio di Genova diretta dal M° Antonio Tappero Merlo al Teatro Sociale di Camogli, al Duomo di Tortona e al Teatro Carlo Felice di Genova. Christian Pastorino ha tenuto concerti in diverse città italiane tra cui Genova, Acqui Terme, Livorno, Roma e Milano sia in ambito solistico sia cameristico. Nel 2021 si è aggiudicato una borsa di studio promossa dal Rotary Club. Christian Pastorino collabora regolarmente in duo con i violinisti Giulio Plotino e Olexander Pushkarenko.

Biglietti

L'accesso al concerto sarà al costo di € 1,00 per i possessori della Card Musei Nazionali di Genova.

La Card, della durata annuale e disponibile a € 30,00, permette di accedere a tutti i concerti delle associazioni musicali e offre la possibilità di partecipare ad incontri e conferenze, presentazioni di volumi organizzati e visite guidate dedicate.

La Card è acquistabile direttamente nei Musei Nazionali di Genova.

Coloro che non sono in possesso della Card possono accedere al concerto al costo di € 6,00, comprensivi di ingresso al Museo e allo spettacolo.