Nuova stagione per i Concerti di Primavera a Campomorone

Nei mesi di aprile e maggio la musica è protagonista a Campomorone con i “Concerti di primavera”, giunti alla XVI stagione.

Organizzati in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e l'associazione Esperanto, alla mattina sono previsti i laboratori musicali per i ragazzi e alle ore 21 i concerti. Direzione artistica di Cristina Parodi e Luca Falomi. La rassegna si svolgerà presso il Cabannun dei Giardini Dossetti.

Programma

Venerdì 14 aprile – “FOLKSONGS” con Giulia Beatini e Valentina Messa

Venerdì 21 aprile – “NELL’ANELLO D’ACQUE” con Eugenia Amisano, Paolo Traverso e Ivano Battiston

Venerdì 12 maggio – “NAVIGANTI E SOGNATORI” con Luca Falomi, Alessandro Turchet e Max Trabucco

Venerdì 19 maggio – “SUONI IN CONTROLUCE” con Claudio Farinone ed Edmondo Romano

Il primo concerto si svolgerà venerdì 14 aprile con Giulia Beatini e Valentina Messa. Da sempre la canzone popolare accompagna l’uomo nei diversi contesti della vita sociale, dai momenti celebrativi a quelli ricreativi. Il Novecento, tra le altre cose, è caratterizzato da un rinnovato interesse verso la musica della tradizione popolare e molti autori l’hanno indagata, riscoperta e

riproposta nelle più varie e singolari vesti. “Folksongs” nasce con l’intenzione di attraversare questo repertorio passando per alcuni dei principali autori che ne hanno determinato la rinascita: dagli arrangiamenti della tradizione anglofona di Britten, alle canzoni popolari italiane riscritte da Berio passando per Haas, compositore ceco deportato in epoca nazista e morto in un campo di concentramento, e per i più noti Bartok e Ravel.

Giulia Beatini, cantante, laureata in filosofia, studia canto lirico e musica vocale da camera presso i conservatori di Torino e Genova. La sua esperienza professionale spazia dalla musica antica a quella contemporanea. Svolge attività concertistica in diverse formazioni partecipando ad importanti stagioni nazionali ed internazionali.

Valentina Messa, diplomata al conservatorio di Venezia e a Genova, vincitrice di borse di studio e premi nazionali ed internazionali. Svolge intensa attività concertistica come solista e in gruppi da camera, collabora come pianista accompagnatrice ufficiale per diversi concorsi per strumenti ad arco. Attualmente è docente di pianoforte presso il conservatorio di Cuneo.

Biglietti

Intero: 10 euro, under 18: 5 euro. Prenotazioni: concertidiprimavera@gmail.com