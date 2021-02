I concerti online del Count Basie: Dado Moroni

Continua la rassegna on line "Count Basie Jazz Restart" col secondo concerto del mese.

L'intero concerto verrà trasmesso on line sul nostro sito e in questo stesso spazio in fondo alla pagina, trovate tutte le info per partecipare.

Questa sera avremo Dado Moroni, piano solo, che descrive così la serata: "Non sono mai stato capace di decidere a priori la scaletta di un concerto...sono fatto così. Dipendo troppo da come mi sento, dalle vibrazioni che mi da lo strumento che suono, dall'acustica del luogo, da ciò che ho vissuto qualche ora prima. Quindi, come in tutti i miei concerti, mi siedo al piano, metto giù le mani e vedo che cosa succede...in ogni caso io vivo i concerti come momenti di saluto, di ringraziamento verso chi mi ascolta, chi mi ha influenzato, verso i miei affetti. Spesso succede che magari durante un'improvvisazione suoni qualcosa che mi ricorda Monk o Erroll Garner...e faccio loro un piccolo saluto musicale.

Mi piace lasciarmi portare dalla musica stessa "salutando" alcuni miei eroi come Duke, Billy Strayhorn, Rodgers& Hart e tutto l'American Songbook e magari suonare brani scritti da me dedicati a persone o situazioni che mi hanno particolarmente colpito. Un viaggio nei miei sogni e nei miei affetti... "