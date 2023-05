GOG presenta “Musica in fiore”, quattro concerti al Vivaio Il Geranio di Rapallo

Da sabato 20 maggio 2023 a sabato 10 giugno 2023 la GOG presenta il progetto, “Musica in fiore” che vede anche il patrocinio della città di Rapallo. Si tratta di concerti che si terranno al Vivaio Il Geranio di Rapallo, in Via Fratelli Betti, appuntamenti in cui la musica incontra i temi della natura, dell'ambiente, del green e dell'ecosostenibilità. La seconda edizione di “Musica in fiore” ospiterà il Quartetto d'archi Nannerl (sabato 20 maggio), il Quartetto di flauti Claude (sabato 27 maggio), il Quartetto di tromboni Bocobones (sabato 3 giugno) e il Quartetto di fagotti Axero (sabato 10 giugno).

Il programma del primo appuntamento sabato 20 maggio (ore 18:30) prevede l’esecuzione di musiche di Beethoven e Dvo?ák.

Ingresso € 5 - Possibilità parcheggio gratuito.

Si suggerisce la prenotazione al numero 380 313 9942 tramite messaggio.