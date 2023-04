Doppio appuntamento con i concerti GOG a Palazzo Reale e al Teatro Akropolis

Prezzo non disponibile

Doppio appuntamento targato GOG giovedì 13 aprile. Alle ore 16 presso Palazzo Reale si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Concerti di Primavera” che vedrà come protagonista il Quartetto Goldberg con un programma dedicato alle musiche di Verdi, Ravel e Susani.

I Concerti di Primavera sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova. Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, L'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

L'accesso al concerto sarà al costo di € 1,00 per i possessori della Card Musei Nazionali di Genova. La Card, della durata annuale e disponibile a € 30,00, permette di accedere a tutti i concerti delle associazioni musicali e offre la possibilità di partecipare ad incontri e conferenze, presentazioni di volumi organizzati e visite guidate dedicate. La Card è acquistabile direttamente nei Musei Nazionali di Genova. Coloro che non sono in possesso della Card possono accedere al concerto al costo di € 6,00, comprensivi di ingresso al Museo e allo spettacolo.

Alle ore 20:30 al Teatro Akropolis si terrà il terzo di quattro concerti frutto di una collaborazione nata fra GOG e Teatro Akropolis. Protagonista di questo appuntamento sarà il flautista Fabio De Rosa con un programma dal titolo “Bruno Maderna: nasce la musica elettronica”. Il concerto celebra il 50° anniversario della morte di Bruno Maderna che è tra i nomi cardine dell’avanguardia musicale del secondo dopoguerra. Grande creatore di musica per orchestra, radio, televisione e cinema, nei primi anni Cinquanta è tra i primi compositori che cominciano a fare esperimenti di musica senza strumenti, tra cui, proposto durante il concerto al Teatro Akropolis, “Musica su due dimensioni”, per flauto, percussioni e nastro magnetico: il primo lavoro al mondo in cui vengono utilizzati contemporaneamente strumenti tradizionali e suoni sintetici registrati.

L'ingresso ai concerti sarà con il biglietto a € 10, ridotto a € 8 per abbonati GOG e abbonati Teatro Akropolis, € 5 under 30.