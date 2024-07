Colbhi, RosAcustica e Irene Manca: due serate di musica d’autore al Chiostro di S. Andrea

Dopo l’intensa tre giorni del Lilith Festival della Musica d’Autrice e il concerto-evento di Mauro Pagani a Villa Bombrini di Genova Cornigliano, la ricca programmazione estiva a cura di Lilith torna nel nuovo Teatro del Chiostro di S. Andrea, con due serate di buona musica d’autore e autrice giovedì 18 luglio e venerdi 19 luglio, entrambe a ingresso libero. Inizio concerti ore 20:30, possibilità di fare aperitivo in loco dalle 19.

Live di Colbhi

Si parte giovedì 18 luglio, con il live di Colbhi, per la rassegna “Mermaids”. Colbhi è un progetto collettivo che attraversa canzone d’autore, rock ed elettronica. Ad aprile 2023 è uscito per Lilith Label il disco “Gigantografia di piccoli sospiri”, lavorato insieme al produttore Giulio Gaietto e all’autrice Daniela Bianchi. Saranno prevalentemente brani tratti da questo disco quelli che risuoneranno nel suggestivo colonnato medievale dietro la Casa di Colombo: “I sospiri sono respiri caricati di affetti. Emozioni allo stato grezzo, piccoli ed impercettibili segni lasciati andare. Queste nostre canzoni conservano traccia dei sospiri delle nostre vite. La forma delle parole e i suoni ne sono amplificatori. Questa è la loro gigantografia”.

Il rock e l’elettronica, il pop e la psichedelia, la tradizione della canzone d’autore e suggestioni contemporanee si incontrano in un sound trasversale che dal vivo, anche nella sua versione più intima, cerca una dimensione quasi rituale, condotta per l’occasione da Stefano Bolchi (voce e chitarre) insieme a Daniele Ferrari (basso e cori) e arricchita dalla presenza della cantautrice Cristina Nico.

Colbhi è la nuova fase di un’entità collettiva e fluida che tra vari cambi di line up e di approcci ha scritto pagine importanti del rock d’autore della nostra città e la cui presenza costante è proprio quella del cantautore e musicista Stefano Bolchi: Bolchi è stato infatti una delle anime del primigenio progetto Edgar Café, il cui disco “Alcuni fattori marginali” (Venus/Arci Sana rec., 2008) ha visto la partecipazione creativa dell’arrangiatore Piero Milesi, produttore insieme a Fabrizio De André di “Anime Salve”. Edgar Café nel 2001 aveva vinto il concorso “I migliori che abbiamo”, nel 2003 Arezzo Wave e nel 2011 sarà tra i 16 finalisti della XXII edizione di Musicultura. Nel dicembre 2013 Edgar Cafè muta in EDGAR, con una formazione composta da Stefano Bolchi, Federico Fantuz, Daniele Ferrari, Osvaldo Loi, Marco Biggi. Nel 2016 esce “Anche se non sembra”, concept ispirato al tema dell’appartenenza. Nel 2020 nascono, anzi nasce Colbhi, tra le sue fila ancora Bolchi, Fantuz, Loi ma questa volta anche Daniela Bianchi, autrice e co-autrice di diversi dei brani finiti in “Gigantografia di piccoli sospiri” (Lilith Label, 2023): “un album che si distingue per la sua versatilità, un’opera musicale che amplifica l'intensità delle emozioni” (Musicmap) e che si fregia della prestigiosa collaborazione con Paolo Benvegnù nel brano Dark ballad.

Live di RosAcustica e Irene Manca

Venerdì 19 luglio si prosegue con il doppio set di RosAcustica e Irene Manca, in una serata che rientra nel programma del Lilith Festival 2024 e che sarà all'insegna della buona musica d'autrice e delle sonorità acustiche. I RosAcustica nascono nel 2016 a Genova, dall’incontro tra Sara Sgambelluri (voce, chitarra) e Roberto Barzotti (chitarra). Dopo diverse esperienze musicali, si conoscono nel 2014 durante la collaborazione all’interno di una band e decidono di proseguire il loro percorso come duo acustico. Sara scrive le sue prime canzoni, Roberto la musica e ne cura gli arrangiamenti. Supportati dalla cantautrice Sabrina Napoleone e dal produttore Giulio Gaietto, hanno inciso nel 2021 la loro opera prima, l’album “Castelli di Carta”, uscito nel 2022 per Lilith Label. “Castelli di Carta” è un album di fotografie di “paesaggi interiori”, otto “scatti che vogliono fermare l’attimo. Otto canzoni nate in momenti diversi e scritte di getto per immortalare emozioni e pensieri “prepotenti”.

Filo conduttore che lega i brani è sicuramente lo sguardo all’interno dell’animo umano, nella sua parte più fragile, nelle sue debolezze ed insicurezze”. La commistione dei due approcci, più melodico quello di Sara, più rock/nineties quello di Roberto dà origine a un pop acustico venato a tratti di accenni

quasi dark, a cui la voce calda e le liriche di Sara regalano intensità. Irene Manca è una cantautrice genovese. Ha studiato canto con Giulio Belzer e con Giulia Ottonello. Collabora con vari musicisti del territorio ligure, prestandosi ad attività di interprete dal vivo e in studio, in virtù del grande talento vocale che le viene unanimemente riconosciuto. È parte del duo folk femminile “Missing Barbers”. Dal 2022 ha avviato il suo progetto solista, con il quale propone brani originali alternative rock. Ha pubblicato assieme al produttore e musicista genovese Simone Carbone i singoli “Paralysed”, “Just Like Water” e “30” e sta lavorando a un album. Per la serata al Chiostro, porterà un set di brani originali arrangiati in acustico per due chitarre, accompagnata dal chitarrista Lorenzo Maresca. “Credo che il folk cantautorale costituisca un ottimo anello di congiunzione tra i tanti generi che più mi

rappresentano: mi viene in mente De André riarrangiato dalla PFM, o Steven Wilson dei Porcupine Tree che scrive brani progressive rock con strofe basate sull’accompagnamento di una chitarra acustica”.

Il Teatro del Chiostro di Sant’Andrea è il nuovo cuore pulsante della cultura nel centro storico di Genova. Grazie al lavoro dell’Associazione Culturale Lilith e della cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova e con il sostegno del Ministero della Cultura e della Compagnia di Sanpaolo, questo spazio unico, caratterizzato dal suggestivo colonnato dell’XI secolo, offre una cornice affascinante per eventi culturali. Situato a un passo da Porta Soprana e dietro la Casa di Colombo, il teatro è parte del Progetto di Comunità per il Centro Storico nel Sestiere del Molo, che mira alla riqualificazione culturale dell'area.

