Tornano i concerti Candlelight, le date del periodo natalizio

I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Genova a dicembre e gennaio con un calendario di nuovi incontri.

“Il calendario dei concerti Candlelight a Genova vede tanti appuntamenti esclusivi per il mese di dicembre e gennaio, in una nuova e magnifica location: Palazzo Ducale. Dal 18 dicembre il pubblico potrà immergersi nella storica atmosfera della Sala del Minor Consiglio per concerti dedicati a Einaudi, Morricone, Mozart e Vivaldi. Da non perdere, il 20 dicembre ci sarà il magico concerto natalizio con pianoforte solista” commenta Giorgia del Bianco, Project Manager Genova per Candlelight Concerts.

I concerti Candlelight hanno lo scopo di democratizzare l'accesso alla musica classica, permettendo a persone di tutto il mondo di godere delle opere di grandi compositori come Vivaldi, Chopin e Beethoven. Ma comprendono un'ampia varietà di temi e generi che vanno dal jazz, pop, colonne sonore dei film e balletto, rendendo omaggio ai principali successi di artisti contemporanei come i Queen, i Coldplay, Einaudi e molti altri.

I concerti Candlelight sono ormai presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di partecipanti. Con questo concetto, Fever Original porta la musica classica a un pubblico completamente nuovo, con il 70% dei partecipanti di età inferiore ai 40 anni.

Calendario

Candlelight: le Quattro Stagioni di Vivaldi

Dove: Palazzo Della Meridiana

Date e orari: domenica 11 dicembre alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €26

Candlelight a Palazzo Ducale : Tributo a Ludovico Einaudi

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: domenica 18 dicembre alle 18:30 e alle 20:30

Prezzo: a partire da €28

Candlelight a Palazzo Ducale: Ennio Morricone e altre colonne sonore di film

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: lunedì 19 dicembre alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €28

Candlelight Special: Grandi Classici di Natale al pianoforte

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: martedì 20 dicembre alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €28

Candlelight: Ennio Morricone e altre colonne sonore di film

Dove: Palazzo Della Meridiana

Date e orari: lunedì 9 gennaio alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €26

Candlelight: Tributo a Ludovico Einaudi

Dove: Palazzo Della Meridiana

Date e orari: martedì 10 gennaio alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €26

Candlelight: il genio di Chopin al pianoforte

Dove: Palazzo Della Meridiana

Date e orari: mercoledì 11 gennaio alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €26

Candlelight a Palazzo Ducale: Tributo ai Queen

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: sabato 21 gennaio 2023 alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da €28

Candlelight: le Quattro Stagioni di Vivaldi

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: domenica 22 gennaio 2023 alle 18:30 e alle 20:30

Prezzo: a partire da €28

Per gli ultimi aggiornamenti sui biglietti e l'elenco completo dei concerti, visitare:

https://feverup.com/genova/candlelight