Concerti Candlelight a lume di candela, le date di febbraio e l'evento di San Valentino

I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Genova a febbraio con un calendario di nuovi incontri e uno speciale evento per San Valentino. I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever per democratizzare l'accesso alla cultura, consentendo a persone di tutto il mondo di godere di spettacoli di musica dal vivo a lume di candela suonati da musicisti locali in vari luoghi mozzafiato illuminati da migliaia di candele.

Nati come una serie di concerti di musica classica, i concerti a lume di candela riproducono le opere dei più grandi compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri. I concerti Candlelight sono infatti presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di ospiti ad oggi.

Le date di febbraio a Genova

Candlelight Special: San Valentino

Dove: Palazzo Della Meridiana

Date e orari: 14 Febbraio alle 19:30 e 21:30

Prezzo: a partire da € 26

Tributo ai Queen

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: 17 Feb alle 17:30

Prezzo: a partire da € 28

Ennio Morricone e altre colonne sonore di film

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: 18 Febbraio alle 19:30 e 21:30

Prezzo: a partire da € 28

Colonne sonore di film d'animazione

Dove: Palazzo Ducale

Date e orari: 19 Febbraio alle 16:30

Prezzo: a partire da € 28

Tributo ai Coldplay

Dove: Palazzo Della Meridiana

Date e orari: 25 Febbraio alle 19:30 e 21:30

Prezzo: a partire da € 26

Per gli ultimi aggiornamenti sui biglietti e l'elenco completo dei concerti, visitare:

https://feverup.com/it/genova/candlelight